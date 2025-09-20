Previa del Elche-Oviedo | El quinto reto del invicto Elche

Quinta jornada y casillero en blanco de derrotas. Pocos podían imaginar este inicio de temporada en el Elche que, de hecho, nunca había acontecido en la historia franjiverde en Primera División. El siguiente reto, al calor de su público, será el Oviedo (18:30 horas), otro de los clubes promocionados a la máxima categoría este verano.

El Elche pone en juego su buena racha en una semana ajetreada, con tres partidos en siete días. En el primero de ellos tendrá como oponente a un Oviedo que este curso ha regresado a la élite tras un cuarto de siglo de ausencia, lo que supone suficiente motor por lo que respecta a ilusión para afrontar cualquier compromiso. No cabe duda de que el inicio franjiverde ha sido mejor que el carbayón y que el resultado de hace casi un año (4-0) da motivos para creer en otra jornada de sonrisas para los locales, pero nadie se fía de un equipo liderado por veteranos como Cazorla o Rondón y jóvenes con colmillo como Hassan, Ilyas o el alicantino Nacho Vidal, disponible para jugar a 40 kilómetros de su casa tras el susto de la semana pasada en Getafe, con hospitalización incluida.

Los franjiverdes llegan al duelo con la baja de Álvaro Rodríguez, con molestias en la rodilla, que permitirá a Eder Sarabia no tocar a la pareja de atacantes titular en Sevilla, conformada por André Silva y Rafa Mir. El murciano, que lleva tres goles en los últimos tres partidos, quiere continuar con su dinámica anotadora y así seguir opositando a una adquisición en propiedad por parte del Elche que casi se da por hecha, salvo que su situación varíe demasiado en todo lo que queda de campaña, que por otra parte es mucho.

Aguado y Valera vuelven

El técnico vasco recupera para la causa a Marc Aguado y Germán Valera, bajas la jornada pasada. Eso supone el planteamiento de posibles variaciones en el once titular respecto al del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde Martim Neto rindió a buen nivel, por lo que espera quedarse con la plaza entre los que salgan de inicio. Todo apunta a que Sarabia rotará en la medular. Falta ver la pieza que se queda junto a él en el banquillo, si es el propio Aguado tras su recuperación, Febas o el canterano Rodrigo Mendoza, que este lunes pondrá rumbo a Chile para disputar el Mundial sub-20, por lo que este partido tendrá aroma de despedida... temporal.

En el conjunto carbayón, Veljko Paunovic tiene tres ausencias confirmadas, las del central David Costas y el extremo Ejaria, lesionados; y la del delantero Fede Viñas, sancionado. Ilyas, baja en Getafe, está recuperado, aunque todo apunta a que el serbio le guardará su oportunidad para la segunda parte. Algo que, en teoría, también ocurrirá con un Santi Cazorla que previsiblemente pisará por última vez el césped del Martínez Valero. A sus casi 41 años, el asturiano disfruta de su Oviedo en la máxima categoría y hace unos meses ya vio portería ante los ilicitanos, al batir de penalti a Dituro.

Dituro e Iñaki Peña, porteros del Elche que compiten por la titularidad / LOF/EFE

Precisamente sobre el portero argentino recaerá otro de los focos del día, con el debate abierto en esta semana de tres compromisos (Oviedo, Osasuna y Celta) en la que Iñaki Peña aguarda su primera oportunidad en partido oficial. La duda es si será este domingo o el próximo jueves en Pamplona. Sea tarde o temprano, el Elche espera seguir tachando fechas sin conocer la derrota e ir recolectando la mayor cantidad posible de puntos en este inicio de curso para ir generando un buen colchón que usar en el caso de que lleguen las vacas flacas.