El 1x1 del Elche 1-0 Oviedo: Martim Neto vuelve a brillar

El Elche vuelve a la senda de la victoria en el Martínez Valero tras un gran encuentro coral ante el Oviedo. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.

Iñaki Peña

|7.5| Fiable. Se mostró seguro durante todo el partido pese a que no tuvo muchas ocasiones para actuar. Gran debut con el Elche y no desentonó con el balón en los pies.

Bigas

|8| Insuperable. Tuvo alguna pérdida en algún desplazamiento en largo, pero su comportamiento sin balón fue espectacular. La tarjeta amarilla en la primera mitad le penalizó y quizás la falta no era necesaria, pero demostró por qué es el capitán.

Affengruber

|7,5| Seguro. Un partido más en la oficina para el austríaco. Imbatible en los duelos y rapidísimo en las carreras. Un central top, pero un error en la segunda parte casi cuesta el gol en contra.

Álvaro Núñez

|7,5| Correcto. No dejó de tirar desmarques para ayudar a los suyos durante todo el encuentro y en defensa su comportamiento fue más que notable. Actuó también como central y no desentonó. Sigue con su buena temporada.

Josan

|6,5| Incansable. No pasan los años para él. Volvió a jugar en su Martínez Valero y siguió siendo el de siempre, incansable sin balón corriendo la banda durante todo el partido y con un guante en el pie para poner centros medidos.

Germán Valera

|8| Trabajador. No negocia un esfuerzo y es una garantía para Eder Sarabia. Si a ello le sumas que con el balón en el pie está inspirado, sale un jugador más que sensacional. Regalo el balón a André Silva en el primer tanto de la tarde.

Febas

|7,5| Indefendible. Tuvo alguna pérdida en algún pase, pero sus arrancadas permitían romper líneas en la defensa del Oviedo. Es imposible robarle un balón y su intensidad no cesa en ningún momento.

Martim Neto

|8,5| Mágico. Un jugador con una calidad tremenda y un guante en el pie. Una jugada individual dejó a todos los asistentes con la boca abierta, cerca estuvo de meter el segundo tras una ruleta maravillosa.

Rodri Mendoza

|7| Tocado por una barita. El más joven de la clase no da la sensación de serlo. Dio pausa en la jugada del gol de André Silva antes de abrir el balón a Valera. Una lástima que se vaya a perder varios partidos.

Rafa Mir

|6,5| Sin suerte. No tuvo su mejor partido ante el Oviedo. Una pérdida suya casi cuesta un gol en contra en el primer minuto. Lo intentó durante todo el partido y no dejó de pelear, pero de cara a portería no tuvo su día, le dió al larguero y rozó el gol

André Silva

|8| Infalible. Vuelve a sumar de cara a portería con otro gol de ratón de área. El portugués esperó el balón situado en el sitio adecuado y adelantó a los suyos con un pase a la red.

Léo Petrot

|6,5| Desaparecido. Entró en el 72 y casi no tuvo incidencia en el juego. Fue superado a la espalda en el gol anulado al Oviedo.

Diangana

|6,5| Intenso. Entró, junto a Petrot en el 72 y derrochó intensidad en los minutos que estuvo sobre el verde. Al igual que frente al Murcia, Sarabia lo ubicó por el centro.

Héctor Fort

|6| Sin incidencia. Entró al campo en el minuto 78 cuando el Elche estaba encerrado en defensa.

Bambo Diaby

|6| Potente. Entró en los últimos instantes con la intención de poner el autobús para mantener el resultado.

Marc Aguado

|6| Sin incidencia. Entró en el campo para mantener el balón en los últimos instantes, pero el Oviedo estaba volcado al ataque.