Eder Sarabia: "Hemos hecho 60 minutos maravillosos"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, afirmó este domingo, tras la victoria ante el Real Oviedo (1-0), que su equipo jugó "60 minutos maravillosos", pero admitió que en el tramo final del partido sufrieron para conservar la ventaja en el marcador. El técnico vasco explicó los apuros en el tramo final del encuentro al señalar que su equipo "quiso defender demasiado pronto lo que pensaba que tenía ganado, pero el partido dura 100 minutos".

Sarabia admitió que el partido pudo cambiar en los primeros minutos si Rondón hubiera acertado su ocasión de gol, pero valoró que a partir de ese momento el Elche reaccionó bien y tuvo el control y las ocasiones. "Antes del descanso, el marcador debería haber sido más holgado y sobre todo en el inicio de la segunda parte, pero en el fútbol si no aciertas para esto", argumentó el entrenador vizcaíno.

"En la segunda parte nos ha faltado lo que hemos hecho en la primera, tener más el balón. Pero estoy contento, porque la gente está identificada con lo que estamos haciendo", comentó Sarabia. El técnico descartó que el vestuario del Elche pueda caer en la euforia, ya que recordó que el equipo no tiene tiempo para relajarse porque el jueves Osasuna les va "a poner el termómetro".

El entrenador justificó la titularidad del portero Iñaki Peña al señalar que "es muy bueno y tiene buenas condiciones". "Dituro lo estaba haciendo bien y no es un cambio traumático. El campo irá hablando, pero Iñaki es muy bueno y ha estado muy bien, sobre todo en la salida de balón y en el juego aéreo. Tenía presión por venir de dónde viene y por ser quién es, pero le doy una nota muy alta", explicó.

Sarabia elogió el rendimiento en el partido de Aleix Febas, Álvaro Núñez y Martim Neto, quien abandonó el campo con problemas musculares, y destacó la aportación goleadora de la pareja formada por Rafa Mir y André da Silva, que suma cinco tantos. "Están felices, tranquilos y se enfocan en el juego. Se llevan bien y además son muy buenos, por lo que nos tienen que dar goles", reflexionó el entrenador, que admitió que tiene en cuenta para formar la alineación "el momento de inspiración" de sus atacantes.

Por último, el entrenador del Elche reconoció que tras la entrada de Cazorla "se ha complicado un poco el partido". "Juega con una calma increíble y no soy objetivo. Es un lujo que pueda estar en Primera y que podamos disfrutarle", concluyó Sarabia, que desveló que le pidió la camiseta a Hassan tras el partido. "Antes que nada, soy un enfermo del fútbol y un aficionado. Pediré muchas camisetas este año. Hassan es un jugador que me ha condicionado mucho. Lo hemos seguido y lo quisimos traer al Elche. Lo hemos defendido muy bien", sentenció el vasco.