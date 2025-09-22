Este Elche hace historia: décimo ascendido invicto en la jornada 5

El Elche sigue resistiendo en el club de los invictos de Primera División en la 2025-2026, grupo del que ya solo forman parte los franjiverdes y los dos grandes del balompié nacional, Real Madrid y Barcelona, tras la derrota del Espanyol el sábado precisamente ante los merengues, líderes de liga con pleno de victorias.

El conjunto dirigido por Eder Sarabia mejora el récord que ya había superado la jornada anterior, ya que en las 24 temporadas anterior de la entidad ilicitana en la élite nunca se había alcanzado la cuarta fecha sin perder. Con el triunfo contra el Oviedo se da un paso más en este hito a nivel de club.

Además, este Elche también pasa a formar parte de un reducido grupo de diez equipos que, siendo recién ascendidos a la máxima categoría, consiguieron llegar a la quinta jornada sin conocer la derrota. Los franjiverdes lo han logrado con dos victorias, contra los carbayones y el Levante (2-0) y tres empates, ante el Betis en el Martínez Valero (1-1) y a domicilio en sus visitas a Atlético de Madrid (1-1) y Sevilla (2-2). En total, nueve puntos ya sumados.

94 años, diez equipos

Los otros nueve equipos en la historia de Primera a los que ahora se une el Elche son el Zaragoza (1972-1973), el Murcia (1983-1984), el Valencia (1987-1988), el Espanyol (1994-1995), el Mallorca (1997-1998), el Betis (2011-2012), el Villarreal (2013-2014), el Levante (2017-2018) y Osasuna (2019-2020). En el último lustro, nadie lo había conseguido.

De todos los citados en el párrafo anterior, los que llegaron más lejos sin perder fueron los dos primeros, el Zaragoza y el Murcia. Ambos cayeron en la octava jornada de sus respectivas campañas, los maños contra el Espanyol (3-1) y los pimentoneros contra Osasuna (1-0).

Los jugadores del Elche aplauden a su afición / Matías Segarra

Si el Elche de Eder Sarabia quiere igualar estos registros tendría que permanecer invicto los próximos tres partidos, ante Osasuna, Celta y Alavés; uno de ellos en el Martínez Valero, contra los gallegos, y dos a domicilio, en desplazamientos al norte de España. Si los franjiverdes aguantasen una jornada más, ya al regreso del próximo parón FIFA ante el Athletic, batirían el registro histórico.

A estos casos mencionados podría añadirse uno más, el más antiguo de todos. En 1939, el Zaragoza se mantuvo invicto hasta la séptima jornada. Los aragoneses habían conseguido el ascenso en la temporada 1935-1936, pero el mismo no se pudo consumar hasta tres años después debido a la Guerra Civil, acontecimiento bélico que obligó a detener el campeonato nacional de liga.