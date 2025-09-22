Zona Europa: Territorio desconocido para el Elche

El Elche es quinto clasificado de Primera División a la conclusión de la jornada 5. Eso significa que, en estos momentos, tendría plaza para disputar la próxima edición de la Europa League. No es la mejor posición histórica en la élite de los franjiverdes, pero teniendo en cuenta los cupos para clasificarse a competiciones internacionales de cada temporada en la que los ilicitanos han estado en la máxima categoría, es la primera vez que concluyen una jornada en zona europea.

Para ello hay que tener en cuenta que no siempre se han repartido las plazas europeas como ahora. Ni han existido las mismas competiciones. En el pasado, la Copa de Europa, actual Champions League, la disputaba el campeón de cada país y no cuatro o cinco clubes. También existía la Recopa, que reunía a los ganadores de las Copas nacionales, en torneo exclusivo para ellos. El tercer peldaño era la Copa de la UEFA, que fue evolucionando hasta lo que actualmente es la Europa League, y que repartía entre dos y cuatro plazas, según la época.

Ni siquiera siempre se han repartido las plazas solo por meritos deportivos. Y ahí es donde el Elche pierde pedigrí europeo. El germen de la Copa de la UEFA fue la Copa de Ferias, que se disputó entre 1956 y 1971, coincidiendo con la edad dorada de la centenaria entidad franjiverde. Para disputar esa competición era condición indispensable que la ciudad del club tuviese una feria internacional, algo que no ocurría en el caso de Elche. Por lo tanto, pese a que hasta cuatro españoles obtenían billete para buscar este trofeo en aquellos años, los ilicitanos realmente nunca tuvieron opción de disputarlo... ni de ocupar plaza europea al final de cada jornada.

Los mejores años

De hecho, en las temporadas 1963-1964 y 1965-1966 el Elche concluyó en quinta y sexta posición, respectivamente, en Primera División. Sus dos mejores clasificaciones históricas. Por orden deportivo, en ambas campañas hubiera tenido derecho a disputar la Copa de Ferias. La legislación de la competición se lo impidió. Eso hizo también que en varias ocasiones en aquella década de los sesenta, en las que el Elche concluyó jornadas entre el segundo y el sexto puesto, en realidad no ocupara plaza europea como sucede ahora. Por entonces solo podría haberlo hecho si hubiera sido líder. O si hubiera ganado la Copa. Las dos cosas estuvieron muy cerca de ocurrir.

Heriberto Herrera, entrenador del Elche en la 63-64 / INFORMACIÓN

En 1969 el Elche disputó la final de la Copa del Generalísimo, con derrota por la mínima contra el Athletic en Madrid. Si hubiera ganado ese partido hubiera jugado la Recopa 1969-1970. No pudo ser. Unos años antes, en la ya mencionada 1963-1964, los ilicitanos sumaban 21 puntos en la jornada 14. Nadie tenía más. El Elche era colíder, empatado con el Barcelona. Los culés quedaron ubicados en la primera plaza por los tecnicismos de desempates del momento.

Sin embargo, la vez en el que el Elche estuvo más cerca de clasificarse para Europa vía liga aconteció en la 1974-1975, ya sin la problemática de la feria internacional presente. Aquel curso, los franjiverdes llegaron a la última jornada con opciones de meterse en la UEFA. Eso sí, iban séptimos, empatados con el cuarto (Real Sociedad), el quinto (Hércules) y el sexto (Betis). Solo el mejor de ellos obtendría plaza continental. A un punto, también al alcance, el tercero (Barcelona). ¿El morbo añadido? Un Hércules-Elche en la última jornada. Ganaron los alicantinos y el Elche quedó octavo, aunque ni Real ni Barça fallaron, por lo que facturaron sus respectivos billetes para la UEFA del curso siguiente.

Previa en INFORMACIÓN del Hércules-Elche con Europa en juego / INFORMACIÓN

Otros inicios sobresalientes

El Elche ha terminado en segunda posición, además de las jornadas de la mencionada 1963-1964 (dos en total), en la 1959-1960, su temporada de debut en Primera (jornada 2) y en la 1968-1969 (jornada 3). También fue tercero en la 1967-1968 (jornada 2). En estos casos, siempre a un punto del liderato. Además, fue colíder cuando ganó en la primera jornada, como en la 1965-1966.

En épocas algo más recientes, este Elche repite la quinta posición que llegó a poseer la entidad franjiverde en las temporadas 1973-1974 (jornada 1), en la 1974-1975 (jornada 9, empatado a puntos con plaza europea) y en la 1977-1978 (jornada 11). En esta ocasión el inicio de curso fue muy prometedor (seis triunfos y una igualada), para luego encadenar cinco derrotas consecutivas entre las jornadas 12 y 16 y acabar descendiendo a Segunda División. Un aviso de que las ligas son muy largas.

Un entrenamiento del Elche de 2020, con Jorge Almirón como entrenador / Información

En el siglo actual, el mejor inicio de temporada ocurrió en la 2020-2021, en plena pandemia. De hecho, aunque el Elche sufrió una derrota, la puntuación en sus cinco primeros partidos jugados fue superior a la actual (10 puntos, ahora 9). En la jornada 7, los ilicitanos eran octavos, a un punto de Europa. Todo ello pese a que tenían dos partidos aplazados, debido a lo tarde que habían disputado el play-off de ascenso. Sin embargo, aquellos duelos terminaron en sendas derrotas, por lo que ni virtual ni realmente pudieron optar a la plaza europea que se saborea ahora... por primera vez.