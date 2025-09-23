La Dama de Elche se viste de franjiverde en un anuncio ruso hecho con inteligencia artificial

¿Te imaginas a la Dama de Elche enfundada en la camiseta del Elche CF y luciendo la Senyera a modo de capa? Pues no hace falta tirar de Photoshop: es lo que ha hecho una televisión rusa en un spot creado con inteligencia artificial para representar a los equipos de LaLiga.

En el anuncio, la escultura más icónica de Elche no solo se humaniza: también se convierte en la imagen del club. Con gesto solemne y mirada firme, sostiene un espejo en el que destaca una enorme “M” verde. ¿Martínez Valero? ¿Misteri d’Elx? Nada de eso: es el logotipo de Melbet, la casa de apuestas detrás de la campaña. Un detalle que, aunque tenga explicación comercial, en clave ilicitana parece casi un guiño escondido a los símbolos de la ciudad.

Del yacimiento al césped virtual

La puesta en escena es tan surrealista como efectiva. La Dama conserva su tocado íbero y su aire solemne, pero ahora comparte protagonismo con la camiseta franjiverde y la bandera valenciana ondeando a su espalda. Como si hubiera dado el salto del yacimiento de La Alcudia a los vestuarios del Martínez Valero, lista para salir al césped a defender los colores del Elche CF.

Una “superheroína” ilicitana

El detalle de la Senyera a modo de capa añade un tono épico a la imagen, reforzando esa mezcla entre lo histórico y lo moderno. La Dama aparece casi como una guardiana del club, una figura mitológica que protege la franja verde con la misma solemnidad con la que el Misteri llena cada agosto la basílica de Santa María. Un símbolo cultural convertido en musa deportiva gracias a la inteligencia artificial.

Una versión de cómic para el Valencia CF: murciélago, ciudad y escudo iluminando el cielo. / INFORMACIÓN

Así ven a los otros equipos valencianos

En el spot ruso todos los equipos valencianos tienen su particular versión creada por la inteligencia artificial. El Valencia CF aparece como un murciélago musculado y guerrero, con la ciudad a sus espaldas y el escudo proyectado en la luna, en una imagen que recuerda a los superhéroes de cómic.

La IA rusa convierte a la granota en una guerrera épica, con armadura, lanza en llamas y el Oceanogràfic como telón de fondo. / INFORMACIÓN

El Levante UD se convierte en una granota guerrera, equipada con armadura y una lanza en llamas, mientras el Oceanogràfic se muestra como escenario al fondo.

El Submarino Amarillo se reinterpreta como un submarinista que emerge del agua, vestido de amarillo y listo para la misión. / INFORMACIÓN

Y el Villarreal CF surge en clave marinera: un submarinista vestido de amarillo que emerge de las profundidades, listo para cumplir la misión de todo Submarino Amarillo.

La Dama se lleva el protagonismo

Entre todas las imágenes que ha dejado este curioso experimento ruso, la que se lleva el protagonismo en Elche no necesita presentación. La Dama, que siempre ha sido un símbolo de misterio, elegancia y orgullo local, aparece ahora trasladada a un terreno muy distinto: el del fútbol. Y ahí está la clave. Porque lo sorprendente no es solo verla en clave franjiverde, sino comprobar cómo la inteligencia artificial ha sabido elegir al personaje que mejor conecta con la identidad ilicitana.

Lo más llamativo es que, de todo el mosaico de representaciones creadas para LaLiga, la Dama de Elche es la única mujer. En un desfile dominado por guerreros, superhéroes y figuras masculinas, ella se convierte en la excepción que rompe la norma. Un detalle que no pasa desapercibido y que añade todavía más fuerza a la escena.

De repente, una pieza arqueológica convertida en icono deportivo salta a la actualidad internacional y vuelve a situar a Elche en el mapa. Y lo hace como siempre: a su manera, con un toque solemne, diferente y especial. La Dama, que ya era eterna, encuentra ahora una nueva forma de seguir siendo protagonista, incluso en el insólito universo de la inteligencia artificial.