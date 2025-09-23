Dónde aparcar en Elche cuando vas al Martínez Valero para no pagar una multa

No es nuevo pero sí recurrente. Algunos aficionados del Elche se encontraron con una desagradable “sorpresa” cuando acabó el Elche - Oviedo: la Policía Local les había multado por aparcar mal el coche. La felicidad por los tres puntos que consiguió el conjunto franjiverde se terminó para decenas de futboleros cuando vieron que les habían sancionado.

Lo cierto es que durante toda la semana la Policía Local había advertido a los ilicitanos de que debían estacionar correctamente sus vehículos y recomendaba acudir al Martínez Valero andando o en transporte público.

Los aficionados han mostrado en redes sociales su descontento por esta situación, ya que para muchos, sobre todo aquellos que vienen de fuera de Elche, es difícil aparcar para acudir a ver el partido. Por ello exigen soluciones al club y al Ayuntamiento de Elche.

El próximo partido que el Elche jugará en casa será el domingo 28 de septiembre frente al Celta de Vigo y sin perder de vista que el 11 de octubre será la Selección Española la que juegue en el coliseo franjiverde frente a Georgia.

Dónde aparcar junto al estadio Martínez Valero de Elche

Ante este panorama, surge la duda de dónde aparcar en los alrededores del Martínez Valero. La Policía Local de Elche ha facilitado a los aficionados un plano en el que está marcado en rojo la zona de aparcamiento restringida, que son los alrededores del estadio.

Dónde aparcar en los alrededores del estadio Martínez Valero de Elche / Policía Local de Elche

En zona azul está marcado el estacionamiento público en superficie que se encuentra cerca del estadio, aunque señala que es de “saturación rápida y salida lenta” y, finalmente, en verde indica los barrios o calles con estacionamiento disponible. Esta zona es la del Travalón y el polígono industrial Altabix.