El duro desierto entre Pamplona y Elche: una década sin ganar a Osasuna

700 kilómetros separan las ciudades de Elche y Pamplona, lugar donde el conjunto franjiverde pondrá en juego este jueves (19:30 horas) su condición de invicto esta temporada. No parece el sitio idóneo para continuar con la racha actual, al menos si se consultan los libros de historia y enfrentamientos entre ambos clubes. Los ilicitanos llevan una década sin ganar a Osasuna (nueve partidos) y su último triunfo en tierras navarras fue... el siglo pasado.

La racha negativa con Osasuna obliga a coger la máquina del tiempo y viajar hasta el 8 de noviembre de 2015. Un Elche que acababa de ser descendido por la vía administrativa derrotó a Osasuna en el Martínez Valero (2-1), con goles de Sergio León, pichichi de plata aquel curso, e Ilie, de penalti. Pucko, en el primer minuto, había adelantado a los visitantes. Desde entonces, nueve enfrentamientos, con seis empates y tres derrotas: 0-0 en la 2015-2016, 1-1 y 1-2 en la 2018-2019, 2-2 y 2-0 en la 2020-2021, 1-1 en los dos duelos de la 2021-2022 y 1-1 y 2-1 en la 2022-2023.

El 2-1 de abril de 2023 es la última ocasión en la que el Elche se ha desplazado a Pamplona, regresando con un resultado diferente al triunfo. Fue el gran día de Abde, canterano del Hércules y objeto de deseo de Bragarnik aquel mismo mercado, que firmó un doblete para remontar la diana de Tete Morente. Esto ha sido una tónica habitual en el histórico entre ambas entidades (18 partidos jugados, 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas). El último triunfo franjiverde allí se produjo en 1999.

Abde celebra uno de los dos goles que marcó al Elche en 2023 / EFE

Dos triunfos

En aquella temporada 1999-2000, en Segunda División, todavía en el siglo pasado, el Elche dirigido por Tolo Plaza asaltó El Sadar (0-1) gracias a un gol de Carmelo en la primera mitad. Fue el último triunfo del malogrado técnico, que sería destituido cinco jornadas después y fallecería en junio de 2000, víctima de cáncer y sin volver a dirigir a ningún equipo más, debido al estado avanzado de su enfermedad.

Dani Borreguero pugna por el balón con un jugador de Osasuna en la última victoria del Elche en Pamplona / ALFAQUI

La otra victoria ilicitana en Pamplona se produjo en su primera visita, en la temporada 1959-1960, la del estreno franjiverde en la élite. Esta es, por lo tanto, la única ocasión en que el Elche ha ganado a Osasuna en su campo en Primera. Los hombres de César Rodríguez doblegaron a su rival con un contundente 1-3 fraguado de salida con un doblete del paraguayo Cayetano Ré en los diez primeros minutos. Cerdán recortó distancias, pero Fuertes, antes del descanso, cerró un marcador que sirvió para asegurar matemáticamente la permanencia.

Aquel día empezó la travesía por el desierto navarro, con el mencionado oasis de 1999: siete derrotas seguidas entre 1961 y 1980, cortadas con un empate (2-2) en 1985 en el que los ilicitanos desperdiciaron dos ventajas en el marcador y la racha actual, que se alarga ya a seis visitas sin regresar con los tres puntos en el equipaje. ¿Conseguirá el Elche de Eder Sarabia revertir esta estadística negativa en Pamplona?