El Elche advierte a sus socios: "Los abonos serán retirados y sus titulares expedientados..."
El club recuerda las normas de acceso al estadio Martínez Valero
El Elche CF ha emitido recientemente un comunicado para sus abonados que deben tener muy en cuenta. En su página web ha publicado una información a sus abonados que resulta tajante: “El Elche CF recuerda a sus abonados que en caso de detectarse accesos al estadio con carnés de categoría diferente a la correspondiente, dichos abonos serán retirados y sus titulares expedientados, quedando impedido el acceso de esos aficionados a los partidos”.
Alerta anónima
En este sentido, el club también informa de que a través del correo electrónico info@elchecf.es se puede alertar, de forma anónima, sobre este posible uso indebido de los abonos.
El Elche CF recuerda este comunicado que lleva “años apostando por mantener precios reducidos para los más jóvenes, con el objetivo de favorecer su presencia en el estadio Martínez Valero. Sin embargo, esta medida no puede derivar en un uso indebido que perjudique al propio Elche CF, a los aficionados que realizan el esfuerzo de renovar su abono y a aquellos seguidores que, en una campaña tan ilusionante como la actual, se han quedado sin carnet”.
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- La jefa de un bar patriota
- Caos judicial en Alicante ante la ley que obliga a negociar antes de acudir al juzgado
- El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
- El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
- María Cristina Clemente Buendía, notaria: “Aunque estés en una residencia, Hacienda no puede negarte la exención por...”
- El robo en Alicante al influencer Peldanyos: 'Nos sentimos acorralados