El MVP del último partido del Elche, duda para Pamplona

El calendario de Primera División aprieta esta semana... y no espera a nadie. El Elche jugó el domingo y tiene su próximo compromiso este jueves (19:30 horas) en Pamplona contra Osasuna. Un duelo siempre complejo para los franjiverdes, que no ganan en tierras navarras desde el siglo pasado.

Este martes, la plantilla dirigida por Eder Sarabia ha preparado el encuentro de la jornada 6 con varias ausencias importantes. La más destacada ha sido la del portugués Martim Neto, que concluyó el duelo contra el Oviedo con molestias y se ha quedado en el gimnasio. El luso, MVP el pasado domingo, es duda para viajar a Pamplona.

En el entrenamiento tampoco ha estado Fede Redondo, con un proceso vírico, ni el internacional sub-20 Rodrigo Mendoza, incorporado el lunes a la disciplina de la selección para disputar el Mundial en Chile. A día de hoy sería la única baja segura junto a Yago de Santiago, ya que la buena noticia la ha dado Álvaro Rodríguez, que ha regresado al trabajo.

Hay que recordar que el exmadridista fue suplente hace dos jornadas en Sevilla y baja hace unos días contra el Levante. Sarabia espera tenerlo a a su disposición cuanto antes y completar una delantera, junto a Rafa Mir y André Silva, que ha empezado en buena forma el curso.

Álvaro Núñez

Por otra parte, tras el entrenamiento ha comparecido ante los medios el lateral Álvaro Núñez, que calificó como "anecdótica" la actual racha de imbatibilidad del Elche e indicó que deben centrarse en ir "partido a partido". El vasco, que ha empezado a muy buen nivel la campaña de su debut en la élite, aseguró que la plantilla es consciente de que la actual racha "se acabará antes o después", ya que recordó que ya han estado cerca "de perder algún partido".

"Trabajamos durante la pretemporada para adaptarnos lo mejor posible a la categoría porque era un salto grade. Estábamos confiados en nuestro estilo y con ese positivismo de poder implantarlo en la categoría", explicó Núñez. El lateral, que dijo sentirse "a gusto y feliz" en el Elche, afirmó que tenía confianza en que no acusaría el salto de categoría y desveló que en lo que más trabajó es "a nivel mental".

"Mi sueño era jugar en Primera con el Elche y estoy orgulloso del proceso" Álvaro Núñez — Jugador del Elche

"Mi sueño era jugar en Primera con el Elche y estoy orgulloso del proceso", aseveró el jugador, quien se ha convertido en pieza clave para el entrenador desde su legada al equipo. "En lo único que tenía dudas era en el ritmo en los últimos metros, porque hay jugadores más determinantes", precisó Álvaro Núñez, que indicó como una de las claves del buen funcionamiento del colectivo la "familia" que se ha formado en el vestuario.

El jugador vasco alertó del peligro de Osasuna, próximo rival, del que comentó que es "muy fuerte" como local. "Conocemos a su entrenador (Alessio Lisci), que nos planteó dos partidos complicados el pasado año. Estamos trabajando a conciencia el partido para sacar un resultado positivo", incidió.

Héctor Fort y Álvaro Núñez se abrazan al terminar el Elche-Oviedo / Matías Segarra

Por último, el lateral valoró como positiva la competencia que mantiene con Héctor Fort por un puesto en el carril derecho, ya que comentó que es algo positivo para "subir el nivel". "Creo que podemos ser compatibles y no tener que jugar siempre uno u otro", matizó Álvaro Núñez, que se definió como "un jugador de fútbol" que interpreta bien el juego y que puede actuar como "lateral, central o lo que toque".