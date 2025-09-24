Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera División

Alineaciones Osasuna-Elche: onces probables, altas y bajas

El conjunto ilicitano visita El Sadar con el objetivo de prorrogar el gran momento de forma

Los jugadores del Elche celebran su gol, ante la afición del Atlético

Los jugadores del Elche celebran su gol, ante la afición del Atlético / Alejandro Matías / LOF

Kike Calabuig

Kike Calabuig

Tras la victoria ante el Oviedo el pasado domingo, el Elche retoma la liga este jueves visitando El Sadar para enfrentarse al Osasuna (19:30 horas). Los franjiverdes tratarán de prorrogar las buenas sensaciones y el buen momento de forma, tanto en juego como en resultados.

Altas, bajas y dudas en el Elche

Para este partido, Eder Sarabia tiene las bajas de los lesionados Martim Neto (molestias en el aductor) y Yago de Santiago (rotura del ligamento cruzado anterior). Rodri Mendoza tampoco estará disponible debido a su convocatoria para el Mundial con la Selección Española sub-20, una llamada que le tendrá apartado de la dinámica del club durante varios encuentros.

Por su parte, Álvaro Rodríguez y Adrià Pedrosa fueron baja ante el Oviedo, pero Eder Sarabia ha confirmado que ya están preparados y listos para disputar el siguiente encuentro. Otra duda es la portería, pues en el último encuentro el titular fue Iñaki Peña, mientras que Dituro espero en el banquillo.

Altas, bajas y dudas en el Osasuna

El Osasuna contará con la baja de su lateral izquierdo titular, Valentin Rosier, debido a la expulsión por doble amarilla que sufrió en el último partido ante el Villarreal. Tampoco será de la partida otra figura clave en los esquemas de Alessio Lisci, Aimar Oroz será baja debido a una rotura en la fascia plantar.

Alineación probable del Elche

Iñaki Peña; Víctor Chust, Affengruber, Bigas, Álvaro Núñez, Germán Valera; Febas, Aguado, Ali Houary; André Silva y Rafa Mir.

Noticias relacionadas y más

Alineación probable del Osasuna

Sergio Herrera; Benito, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Torró, Moncayola; Rubén García, Víctor Muñoz; Budimir.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Gobierno central obliga a la Generalitat a anular la prohibición del uso de drones recreativos en los espacios naturales
  2. El fiasco de los contenedores soterrados: Torrevieja los desmantela al cabo de 20 años
  3. El 'tasazo' de la basura también obliga a miles de alicantinos a ir a Correos
  4. La tasa de la basura en Alicante: cuando paga más un pisito en Benalúa que un chalé en la playa
  5. El Ayuntamiento de Benidorm aprueba, sin el visto bueno de Intervención, más de seis millones para pagar facturas de contratos caducados
  6. El Supremo rebaja la pena al yerno de Puskás por estafar un millón de la venta de la sociedad del legado del futbolista
  7. Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
  8. Ryanair estrena nueva ruta desde Alicante: esta es la ciudad de Europa a la que te llevará a partir de octubre

Torrevieja se queda sin espacio para nichos y los hará sobre jardines del cementerio

Torrevieja se queda sin espacio para nichos y los hará sobre jardines del cementerio

Torrevieja se queda sin espacio para nichos y los construirá sobre los jardines del cementerio

Torrevieja se queda sin espacio para nichos y los construirá sobre los jardines del cementerio

Cs denuncia por fraude el mantenimiento de los viales de Orihuela Costa

Cs denuncia por fraude el mantenimiento de los viales de Orihuela Costa

Polémica mundial: Trump lanza alerta sobre paracetamol… ¿es cierta?

Polémica mundial: Trump lanza alerta sobre paracetamol… ¿es cierta?

Luis Merlo desvela en 'La Revuelta' por qué rechazó 'La que se avecina', el veto de José Luis Moreno y cómo acabó regresando años después

Luis Merlo desvela en 'La Revuelta' por qué rechazó 'La que se avecina', el veto de José Luis Moreno y cómo acabó regresando años después

Arden tres coches en el barrio de Barberes Norte de La Vila por causas desconocidas

Arden tres coches en el barrio de Barberes Norte de La Vila por causas desconocidas

Viviana Hernández gana el Premio Gabriel Miró con el relato gótico "Quién es quién"

Viviana Hernández gana el Premio Gabriel Miró con el relato gótico "Quién es quién"

Un detenido en Reino Unido por el ciberataque contra aeropuertos europeos

Un detenido en Reino Unido por el ciberataque contra aeropuertos europeos
Tracking Pixel Contents