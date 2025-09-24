Eder Sarabia: "El Elche tiene que saber vivir al margen de los resultados"

En la previa al duelo ante el Osasuna, correspondiente a la jornada 6 de Primera División, Eder Sarabia ha comparecido ante los medios y ha confirmado la baja de Martim Neto, que se sumará a las de Rodri Mendoza y Yago de Santiago, pese a que el gallego a partir de la semana que viene "seguramente empiece a entrar en convocatorias".

"A nivel anímico y emocional estamos muy fuertes. Es un partido en el que debemos llegar frescos, tanto física como mentalmente. El Sadar es un campo muy duro y el modelo del Osasuna siempre ha sido agresivo. Es un reto muy bonito para seguir demostrando de lo que estamos hechos. Habrá cambios, pero todavía no está todo decidido", opinaba Eder Sarabia.

El técnico no ha querido pasar por alto a la afición. "Es de agradecer lo que estamos viviendo, ya no solo por este inicio, sino desde el primer momento. La ciudad está identificada con el equipo. Queremos que nos quieran por lo que somos, no por lo que conseguimos y es lo que estamos sintiendo".

Respecto a las bajas en la mediapunta, Sarabia ha destacado los nombres de Ali Houary, Grady Diangana y Aleix Febas como posibles sustitutos para Martim Neto y Rodri Mendoza. Sobre Fede Redondo, ha comentado lo siguiente. "Está muy bien, ayer no se encontraba bien, pero por la tarde ya entrenó por su cuenta. Está entendiendo lo que le pedimos y poco a poco vamos conociéndole mejor. Está preparado en todos los sentidos y es un chico espectacular. Se está adaptando a una posición importante y compleja para nosotros".

Eder Sarabia y Alessio Lisci han compartido partidos en los últimos años, y sobre esto, el técnico vasco ha reconocido que se conocen "en todos los aspectos". "El partido del año pasado en Anduva fue incómodo por la expulsión y diferentes situaciones que nos comprometieron. Vamos a tener que estar espabilados, desde ese día no he vuelto a ver una expulsión por dos braceos. Es un gran entrenador, ha hecho las cosas muy bien y ahora, en un contexto que le encaja, está haciendo las cosas bien".

Sobre cuál es el techo real de este equipo, el técnico ha comentado que "no vamos a estar pensando ni en salvarnos ni en otras cosas raras". Destaca el ir "día a día y partido a partido". "No hemos tenido tiempo para saborear la victoria del otro día, tenemos que saber vivir al margen del resultado. Contra el Oviedo hicimos el mejor partido de la temporada, tuvimos momentos excepcionales. Es imposible someter y controlar los partidos al 100%", comentaba Sarabia.

Álvaro Rodríguez fue baja el último encuentro, pero el preparador ha disipado cualquier duda sobre su estado físico. "Está bien, si hubiese sido un partido definitivo habríamos forzado, pero no era la ocasión".

"El Osasuna es un equipo que propone varias cosas, mañana espero un equipo agresivo, vertical y con mucho juego directo. Llevan varios años con una idea muy clara y con un trabajo muy bueno desde la dirección deportiva. El Osasuna es una referencia de tener las cosas claras y un ejemplo de club para prácticamente todo. Será un partido duro y muy bonito", confesaba Sarabia.

Sobre qué sistema planteará el Elche ante el Osasuna, Sarabia ha señalado que se plantea "siempre todo". "Todos los que están cerca del 100% pueden jugar. Habrá momentos donde el juego aéreo será importante, pero también lo serán otros apartados del juego. Bambo y Léo son buenas opciones, al igual que otros jugadores". Para finalizar, en el apartado de la portería no ha despejado ninguna duda. "Ya veremos si hay cambios", sentenciaba.