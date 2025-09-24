Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elche CF

Horario y dónde ver el Osasuna-Elche de la jornada 6 de Primera División

Los franjiverdes, invictos, visitan a un rival que históricamente se les da muy mal

Los jugadores del Elche se reúnen para recibir las indicaciones de Eder Sarabia

Los jugadores del Elche se reúnen para recibir las indicaciones de Eder Sarabia / Áxel Álvarez

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Nueva jornada en Primera División, en la que el Elche visita en el estadio El Sadar a Osasuna, en encuentro correspondiente a la sexta fecha de competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán continuar con su buen inicio de temporada en su regreso a la máxima categoría, en el que todavía no conocen la derrota.

El choque se disputa este jueves 25 de septiembre y arrancará a las 19:30 horas. El Elche llega al mismo invicto, con 9 puntos obtenidos gracias a dos victorias, la última de ellas el pasado domingo contra el Oviedo, y a tres empates, ubicado en la quinta posición de la tabla de Primera División, en puesto de clasificación para disputar competición europea.

El conjunto navarro, por su parte, es 13º con 6 puntos. Ha ganado sus dos compromisos en casa (Valencia y Rayo Vallecano), sin encajar ningún gol; y ha perdido en sus tres salidas. Al frente del mismo, el italiano Alessio Lisci, que la temporada pasada estuvo a punto de ascender con el Mirandés.

Eder Sarabia, durante una sesión de entrenamiento.

Eder Sarabia, durante una sesión de entrenamiento. / ECF

El partido podrá verse en directo a través del canal M+ LaLiga de Movistar. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents