El 1x1 del Osasuna 1-1 Elche: Pedrosa salva al Elche

En un partido que parecía abocado a la primera derrota, el Elche consigue sumar un punto valiosísimo en El Sadar gracias a un tanto en el descuento de Adrià Pedrosa, héroe franjiverde en Pamplona. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.

6,5 Iñaki Peña, Portero Inseguro Poco más pudo hacer en el gol de Osasuna ante el disparo inapelable de Víctor Muñoz. No transmitió confianza con los balones áereos y en el minuto 15 una salida en falso casi cuesta un gol en contra. Con el esférico en los pies no tuvo su mejor partido y recibió el primer gol como portero franjiverde.

7 Héctor Fort, Defensa Notable Eder Sarabia lo situó en el carril izquierdo y mejoró sus prestaciones respecto al partido en el Sánchez-Pizjuán. Rozó el empate tras una buena jugada individual pero el disparo le salió blando a las manos de Sergio Herrera. No estuvo mal jugando más adelantado y su segunda parte fue correcta, mucho mejor que la primera.

7,5 Álvaro Núñez, Defensa Generoso Juegue donde juegue siempre cumple y no desentona en ninguna demarcación. Su segunda parte fue mejor que la primera, al igual que el resto del equipo. No se pudo prodigar mucho al ataque porque el conjunto rival estaba bien plantado en defensa y no generaba espacios. Partido correcto para él, sin fisuras.

7,5 Víctor Chust García, Defensa Recio Una falta de comunicación entre el valenciano y Diaby dejó solo a Víctor Muñoz en el gol de Osasuna. Llegó tarde y para cuando salió a encimar al rival ya era tarde. Mejoró drásticamente en la segunda mitad y terminó salvando los muebles en varias ocasiones. Central de plenas garantías para el Elche.

5 Bambo Diaby, Defensa Superado Actuó de capitan por primera vez y el partido le superó. Llegó tarde a los balones divididos y los delanteros de Osasuna le superaban con relativa facilidad. Fue sustituido en el descanso y queda señalado en El Sadar. Mala presentación en su estreno como capitán.

6,5 Léo Petrót, Defensa Blando Bastante flojo en defensa y le ganaban la espalda con facilidad. Iker Benito le superó en varias ocasiones en la primera mitad, sin embargo, su seguna parte fue mucho mejor, al igual que todo el equipo. No es el jugador que más garantías ofrece en la parcela ofensiva, pero estuvo correcto en los mejores minutos del Elche.

6,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Desaparecido La circulación de balón fue lenta durante gran parte del partido y su poco protagonismo en la salida de balón perjudicó al Elche. Cuando le llegó el esférico estuvo más impreciso de lo normal, en la línea de todo el equipo hasta los últimos instantes.

7 Aleix Febas, Centrocampista Intenso No fue su mejor partido, pues las condiciones no invitaron a ello. Intentó romper líneas con su poderosa arrancada pero no tuvo ni la incidencia ni el nivel que mostró ante el Oviedo. Partido difícil para todos los mediocentros del Elche.

5,5 Grady Diangana, Centrocampista Irrelevante Debutó como titular con el Elche y su presencia no tuvo relevancia. Derrochó intensidad en la presión y no dejó de correr, pero con el balón se mostró inseguro e impreciso. Mala carta de presentación del congoleño en su primera titularidad, lejos del nivel de los compañeros.

6,5 André Silva, Delantero Discreto Fue sustituido en el minuto 55 tras un encuentro en el que se vio truncada su racha de cara a portería. Intentó entrar en contacto con el balón, pero la defensa de Osasuna lo evitó, principalmente en botas de Boyomo. No fue su mejor partido con la elástica franjiverde, no obstante, no dejó de luchar. En sus botas estuvo la única ocasión de la primera parte.

7 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Peleón Similar a André Silva. El charrúa luchó los balones por arriba y peleó todos y cada uno de los duelos, pero su incidencia en el juego fue mínima. Rozó el gol en la segunda parte pero Sergio Herrera lo evitó. Como viene siendo habitual, no negocia un esfuerzo.

7,5 David Affengruber, Defensa Seguro Entró en el descanso por Diaby y el equipo lo notó. El Elche ganó en solidez defensiva con el austriaco. Durante la segunda mitad el Elche mejoró sus prestaciones y gran parte de culpa la tieneel austriaco y su rigor con el balón en los pies.

7 Rafa Mir, Optimista Entró en la segunda parte y demostró que sigue con su buena dinámica. Rozó el gol con un tiro a la escuadra en el 63 y con él, el Elche ganó oxígeno a la hora de las descargas. No se lo piensa ni un instante a la hora de disparar a puerta, pero la fortuna no estuvo de su lado.

8,5 Adrià Giner Pedrosa, Salvador Entró en el minuto 68 y fue suficiente para salvar el invicto. Hasta antes del gol no había tenido gran incidencia en el juego más allá de una tarjeta amarilla. Un grave error de Sergio Herrera en el descuento dejó en bandeja el gol al catalán, que a puerta vacía no falló. Su primer tanto como franjiverde le erige como héroe del partido.

7 Germán Valera, Centrocampista Correoso Entro en el minuto 64 junto a Pedrosa y estuvo activo por todo el campo. Se notaba que estaba más fresco que el resto de jugadores, pero con el balón no le dio tiempo a demostrar su buena dinámica.