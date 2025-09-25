Bruselas vuelve a la carga contra Elche y Hércules por los avales del IVF de 2011

La Unión Europea vuelve a la carga contra los clubes de la Comunidad Valenciana, entre ellos Elche y Hércules, por las supuestas ayudas estatales ilegales tras los préstamos concedidos, a través de sus respectivas fundaciones, por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) hace ya casi década y media, en 2011.

El asunto parecía cerrado y enterrado, tras varios años de procesos en los que, en primer lugar, la razón dio la espalda a los clubes deportivos en julio de 2016, condenados a multas millonarias (más de 7 millones los alicantinos y más de 4 los ilicitanos, incluyendo los intereses), para, en los casos de Hércules y Elche, acabar siendo anuladas entre los años 2019 y 2020 por "errores manifiestos" de la Comisión Europea, como no tener en cuenta la situación de las respectivas fundaciones, no tomar en consideración hipotecas concedidas como contragarantía ni recapitalizaciones para apreciar el valor de las acciones pignoradas o no probar suficientemente alguna de sus conclusiones, entre otras.

Informes y documentos

Más de cinco años después, la carpeta ha vuelto a abrirse por el interés del ente europeo, según ha informado Valencia Plaza, en recibir una serie de informes y documentos, solicitados al IVF, acerca de estos casos que, además de a Elche y Hércules también afecta al Valencia. Hay que recordar que los tres clubes recibieron en su día, siempre a través de sus fundaciones, préstamos de la entidad autonómica que, en los casos alicantinos, fueron de 18 millones de euros (Hércules) y 14 (Elche).

Esta medida, unida a otras que afectaron a más equipos españoles (Real Madrid, Barcelona, Athletic...), desataron el malestar entre otros clubes de fútbol del continente, al considerar que de manera estatal se estaba inyectando dinero a los equipos que, en los casos valencianos, eran Sociedades Anónimas Deportivas. La denuncia llegó a Bruselas y desde allí se procedió a tratar de verificar si se había incurrido en alguna ilegalidad. Tras un lustro de decisiones variables, Elche y Hércules parecían haberse librado de la culpa... al menos hasta ahora.

Si el caso se pone nuevamente en marcha faltaría conocer la nueva estrategia que lleve a cabo la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Competencia, encabezada en estos momentos por la española Teresa Ribera, ministra entre 2018 y 2024, para poner en jaque a Elche y Hércules.

Un instante del último derbi disputado entre Elche y Hércules, este mismo verano / Matías Segarra

De momento, los clubes han sido informados del tema y preparan sus argumentos para recuperar una defensa que ya tuvieron que afrontar en el pasado. En el caso franjiverde, el desenlace de este asunto coincidió con el desembarco del actual propietario, Christian Bragarnik, en la entidad (diciembre de 2019) aunque los hechos y el dilatado proceso transcurrió durante la etapa como presidente o máximo accionista de José Sepulcre. En el herculano, su propietario, Enrique Ortiz, gestiona el club desde 1999.