Eder Sarabia: "Este punto tiene muchísimo valor"

Rescató un punto el Elche "in extremis" en El Sadar que permite al conjunto franjiverde sumar su sexto encuentro seguido sin perder. Tras la finalización del encuentro, Eder Sarabia ha comparecido en rueda de prensa y ha querido engrandecer este empate. "Le damos muchísimo valor a este punto", opinaba el técnico vasco del Elche.

"Osasuna había ganado todo lo que había jugado en casa, es un rival que en El Sadar se hace tremendamente fuerte. Nos han hecho un gol relativamente pronto y el equipo ha demostrado de lo que está hecho. El gol es culpa mía porque intenté cambiar cosas y quizás no hemos tenido el tiempo para practicarlo, pero ha sido un golazo. Es un grandísimo punto, otra vez nos hemos repuesto a un golpe", opinaba Sarabia.

El preparador ha querido reconocer el partido de Léo Petrot calificándole como "uno de los mejores". También se ha acordado de Bambo y su primera mitad, ya que para él ha sido "buenísima" y ha explicado que su cambio en el descanso ha sido por problemas físicos. "Lo que pasa en la primera parte nos sirve para que en la segunda el rival esté más desgastado. Cada uno tiene que entender su rol y asimilar que a veces 20 minutos son más importantes que 70".

Tarjeta roja

Corría el minuto 69 y Eder Sarabia vio la tarjeta roja por protestar. Sobre esto, el técnico ha añadido lo siguiente. "La expulsión es muy exagerada. Lo he hablado con el árbitro y todo está bien, es responsabilidad mía, quizás le he dado pie a que estuviese más pendiente de mí. Ha sido en la jugada de Boyomo, que para mí era la segunda amarilla porque no nos había dejado sacar rápido".

"El invicto es un refuerzo a todo lo que hacemos y trabajamos. Salvo el Atlético, que quizás sí que merecimos perder, los demás son puntos y victorias de mucho mérito y de ser capaces de tener muchos recursos. Podíamos haber hecho algún gol más perfectamente", pensaba Sarabia.

El partido quedó dividido en dos planes completamente distintos, el de la primera parte y el de la segunda. Sobre los primeros 45 minutos, Sarabia ha comentado que desde el cuerpo técnico intuían situaciones de hombre y por ello intentaban atraer a los futbolistas de Osasuna para posteriormente encontrar espacios. "En algunas no hemos entendido el tíming de los movimientos y cuando lo hacíamos nos faltaba verticalidad. Cuando estábamos volcados en la segunda parte hemos permitido algún contraataque, pero las ocasiones no han sido muy claras".

El once titular del Elche en El Sadar sorprendió, pues si bien se esperaban rotaciones, Eder Sarabia planteó un once completamente novedoso. "Los menos habituales me han convencido una barbaridad. Léo ha hecho un partido descomunal, Víctor, que llevaba tiempo sin jugar ha estado inmenso, Bambo ha estado valiente y fino. Cambiar los tres centrales de un plumazo no es fácil y menos ante un rival como Osasuna. Grady ha dejado detalles, pero evidentemente le falta aún. Para ver su mejor versión nos falta alguna semana", sentenciaba el técnico.