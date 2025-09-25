El Elche suma un empate que sabe a victoria en El Sadar

El Elche visitaba Pamplona en una salida difícil para enfrentar al Osasuna en El Sadar. Sarabia presentaba un once con cambios debido a la carga de partidos de esta semana: Iñaki Peña, Víctor Chust, Bambo Diaby, Pétrot, Héctor Fort, Álvaro Núñez, Febas, Diangana, Marc Aguado, André Silva y Álvaro Rodríguez.

En la primera parte no se ha podido ver ni un atisbo del Elche de las primeras jornadas. El conjunto local ha conseguido anular por completo el juego ilicitano y se ha adelantado en el marcador con un gran gol de Víctor Muñoz.

En la segunda parte Sarabia estaba obligado a mover el banquillo para encontrar el juego de los suyos y se ha podido ver a un Elche con otra cara, más atrevido y con más personalidad. A pesar de la gran actuación del portero del Osasuna Sergio Herrera, un involuntario error del cancerbero en el minuto 92 ha sido aprovechado por Pedrosa para poner el empate definitivo en el marcador.

El Elche suma así un punto de oro en El Sadar. El Osasuna le ha planteado un partido muy complicado a un conjunto franjiverde que ha sabido recomponerse en la segunda parte y ha aprovechado un tremendo error del Osasuna. Este domingo recibe al Celta de Vigo en casa en un partido importante para recuperar las buenas sensaciones y reencontrar su juego