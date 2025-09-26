Elche CF
El Elche dispone de 367 entradas para el encuentro ante el Alavés
El precio es de 30 euros y se podrán adquirir de manera online
El próximo domingo 5 de octubre, el Elche se medirá al Deportivo Alavés, en un encuentro correspondiente a la jornada 8 de Primera División. Para dicho encuentro, que se celebrará en Mendizorroza, el conjunto franjiverde dispone de 367 entradas en el sector visitante, con un precio único de 30 euros.
Las localidades se podrán adquirir de manera online a través del Área del Abonado. El periodo de adquisición arrancará este viernes 26 de septiembre desde la 12:00 horas hasta el miércoles 1 de octubre a las 19:00 horas.
Viaje organizado
La entidad, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de sus aficionados, ha preparado un viaje en autobús. El billete tendrá un precio de 65 euros e incluirá el trayecto de ida y vuelta. La salida será el sábado 4 de octubre a las 21:00 horas desde el Martínez Valero y el regreso tendrá lugar nada más finalizar el encuentro.
El plazo para tener plaza en el autobús estará abierto hasta el martes 30 de septiembre a las 14:00 horas, a través del formulario habilitado por el club. En caso de que el autobús no alcance el número mínimo de plazas no se llevará a cabo el viaje organizado.
Acceso al estadio
Todas las entradas serán nominativas e intransferibles, por lo que el acceso a Mendizorroza solo será válido para el titular que figure en la localidad, previa presentación de su DNI. Las entradas para el sector visitante solo se podrán adquirir a través de la página del Elche, no habrá disponibilidad en taquillas el día del partido.
