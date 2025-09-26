El Elche sigue en una nube

Finalizó la sexta jornada y la euforia no hace más que crecer. Quizás se podría pensar que este Elche era un espejismo y que el rendimiento podía ser flor de un día o efímero, pero nada más lejos de la realidad. La temporada arrancó hace aproximadamente un mes y medio y tanto los resultados como el juego siguen siendo brillantes.

Los jugadores del Elche celebran el gol en el descuento. / LOF

¿Cuánto tiempo durará el Elche en la parte alta de la clasificación? Nadie lo sabe, solo el futuro decidirá, pero lo que sí que está claro es que Eder Sarabia se está ganando el crédito para que se piense que esto se puede mantener a lo largo de la temporada.

Este Elche es camaleónico y se adapta a cualquier situación de partido. Está llevando el juego de toque por bandera allá donde juega y encuentro tras encuentro está demostrando su capacidad de adaptación a cualquier circunstancia. Ante Osasuna se vivieron momentos de desconexión y poca fluidez en las combinaciones, principalmente con los suplentes, pero los pupilos de Sarabia fueron capaces de aguantar el chaparrón y mantener el resultado para en la segunda parte poder asestar un golpe letal.

Todo pasa por un plan y una hoja de ruta que se está cumpliendo a la perfección. Los menos habituales están enchufados y esperan su momento, mientras que los titulares demuestran jornada tras jornada que ya están instaurados en la élite del fútbol español.

Capacidad de reacción

El encuentro ante Osasuna es un ejemplo más de la garra y el compromiso de este equipo. El equipo se aferra a los partidos y no se deja ir hasta que el árbitro pita el final. Ante el conjunto rojillo se rascó un punto en el descuento gracias a un error de Sergio Herrera. Se puede entender el tanto como producto de la fortuna, pero la suerte hay que buscarla.

Si el Elche hubiese claudicado ante el rival, el gol no hubiese llegado nunca. Fue fruto de la insistencia en los minutos finales y de la capacidad de permanecer en los partidos que tiene este grupo de futbolistas capitaneado por Eder Sarabia.

Rafa Mir entra al campo sustituyendo a André Silva. / LOF

En seis partidos, el conjunto franjiverde ha sumado cuatro empates y curiosamente en todos ha empezado perdiendo. Ante el Betis en el debut en Primera el partido arrancó con un gol de Aitor Rubial, pero se le dió la vuelta en los últimos minutos gracias a Germán Valera.

Similar a lo acontecido en el Metropolitano, donde se adelantó Sorloth nada más arrancar el encuentro y siete minutos después Rafa Mir ya había firmado las tablas. El duelo ante el Sevilla fue más loco, pero también se remontó un 1-0 adverso y el último ejemplo llega ante Osasuna, cuando se igualó el tanto inicial de Víctor Muñoz.

Personalidad insólita en un recién ascendido

España ya conoce a este Elche, que poco a poco va enamorando a adeptos allá por donde va. Los que más saben coinciden en que este equipo tiene una personalidad insólita en un recién ascendido. Este estilo reconocido se está reflejando en los resultados, pues el conjunto franjiverde seguirá otra jornada más en competición europea.

La clasificación de LaLiga está capitaneada por Madrid y Barcelona, seguidos de Villarreal y Espanyol. En quinta posición ya aparece este Elche, por delante de equipos como el Athletic Club, Getafe, Betis o Atlético de Madrid.

Si se buscan equipos "iguales", estos podrían ser Levante u Oviedo, ambos recién ascendidos junto al Elche. El conjunto granota suma cuatro puntos y es 17º en la tabla, si bien es cierto que ya se ha enfrentado a rivales como el Madrid y Barcelona. Por otro lado, el conjunto carbayón, liderado por Veljko Paunovic, es 18º con tres unidades y apenas dos goles a favor, también enfrentándose a los dos grandes.

Este Elche ya se ha enfrentado a dos de sus "iguales" y la superioridad sobre el verde fue manifiesta. Ante el Levante el resultado fue de 2-0 y ante el Oviedo de 1-0, pero con ocasiones para que el electrónico hubiese sido más amplio.

Clasificación de Primera División. / LaLiga

Este fin de semana espera el Celta de Vigo, una nueva piedra de toque en el camino de la franja por Primera División. Los gallegos aterrizarán en Elche tras una derrota en Europa League ante el Stuttgart y situados en el puesto 15 de la clasificación doméstica tras cinco empates y una derrota.

El Martínez Valero aguarda otra tarde de gloria. Buen horario y buen juego. Las condiciones invitan a que será un gran día de fútbol el que se vivirá en Elche, con el deseo de poder cantar otra alegría más.