Elche CF
Horario y dónde ver el Elche-Celta de la jornada 7 de Primera División
Los franjiverdes, invictos, reciben al conjunto gallego en el Martínez Valero
Nueva jornada en Primera División, en la que el Elche recibe en el Martínez Valero al Celta de Vigo, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de competición. Los hombres de Eder Sarabia intentarán continuar con su buen arranque de temporada en su regreso a la máxima categoría, en el que todavía no conocen la derrota.
El encuentro entre ilicitanos y gallegos se disputa este domingo 28 de septiembre a las 16:15. El Elche se presenta invicto con 10 puntos obtenidos gracias a dos victorias y cuatro empates, el último conseguido el pasado jueves ante el Oviedo. Sigue situado en la quinta posición otra jornada más, lo que le hace mantenerse en puestos europeos.
Por su parte, el conjunto gallego es 15º con 5 unidades. Ha empatado todos los encuentros a excepción del debut liguero, en el cual cayeron por 0-2 ante el Getafe de Bordalás. Además, llegan al encuentro tras haber caído en Europa League frente al Stuttgart. Al frente del equipo estará Claudio Giráldez.
El partido podrá verse en directo a través del canal DAZN España. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.
