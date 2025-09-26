Osasuna - Elche CF: así fue el gol con el que los ilicitanos rescataron un punto

Un empate que supo a gloria tras un final del partido intenso en el que la afición franjiverde ya tenía la derrota asumida. Parecía imposible que el Elche volviera de Pamplona sin la que habría sido su primera derrota esta temporada, pero a veces los sueños se cumplen.

El error de Santiago Herrera fue más que suficiente para que Adrià Pedrosa, insistente, levantara de júbilo a los ilicitanos en El Sadar. Y es que el fútbol está, sobre todo, para esos instantes. El Elche permanece así en la parte alta de la clasificación y la euforia de una afición que hace nada celebraba el ascenso no para de crecer.