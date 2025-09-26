Víctor Chust: "La afición nos da un plus"

Víctor Chust fue uno de los futbolistas más destacados en el encuentro ante Osasuna. El central salvó varias papeletas en la segunda parte y demostró seguridad y control con el balón. Sobre el invicto del Elche, el valenciano ha comentado lo siguiente. "Sabemos el trabajo que hay detrás y el esfuerzo que hemos hecho. Está demostrado que juegue quien juegue de los compañeros tenemos un nivel altísimo".

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil y que los rivales iban a dar la talla. Son muy buenos y es un campo que aprieta. No nos podíamos hacer pequeños, nos he visto bastante bien en líneas generales. Siempre hay cosas que mejorar, yo el primero, pero ha sido un partido bastante completo", opinaba Víctor Chust.

El gol del Elche llegó en el descuento y el central no ha escondido su deseo que llegase el primer tanto franjiverde. "Deseaba que llegase el gol porque teníamos bastante el balón y estábamos haciendo muy buenos minutos. Se notaba que estaba al caer, por desgracia no ha caído alguno más".

El conjunto ilicitano se enfrentará este domingo al Celta de Vigo en el Martínez Valero y sin mucho descanso afrontará un encuentro clave. "Vamos sin excusas, el domingo tendremos a nuestra gente que es un jugador más. Daremos lo mejor". Sobre la afición ha opinado que "a todos los estadios que vamos notamos el cariño de la afición. Se lo agradecemos de corazón porque nos dan un plus".