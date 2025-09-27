¿Quién es Jon López, el técnico del Elche que suplirá a Sarabia ante Celta y Alavés?

El Elche vivirá en las dos próximas jornadas una de esas situaciones anómalas que se suelen dar pocas veces a lo largo de la temporada: su entrenador no se sentará en el banquillo. Eder Sarabia fue expulsado en El Sadar contra Osasuna y no podrá sentarse en el banquillo ni ante el Celta ni contra el Alavés, aunque la tecnología paliará dicha ausencia, ya que en todo momento tendrá conexión con su cuerpo técnico.

Un cuerpo técnico que tendrá al frente, como ya ocurriera la temporada pasada en dos ocasiones, al ayudante principal de Sarabia: Jon López. El segundo entrenador del Elche, que cumplirá 45 años a finales de octubre, llegó al club franjiverde el verano de 2024 de la mano de su jefe, cuya mano derecha también fue durante la etapa de ambos en el Andorra, entre enero de 2021 y marzo de 2024. Los dos coinciden en su pasión por el fútbol y trabajaron por primera vez juntos durante sus primeros pasos en los banquillos, en el Danok Bat.

La trayectoria de Jon López

Allí tanto Sarabia como López iniciaron un camino que les uniría tiempo después. ¿Qué fue del actual segundo entrenador antes de conocer a Eder Sarabia y en esos años intermedios en los que cada cual fue construyendo su CV particular, no solo en el mundo del balompié?

Jon López es ingeniero informático por la Universidad de Deusto y entre 2005 y 2015 compaginó sus trabajos relacionados con el fútbol con empleos vinculados a la especialidad en la que se tituló, realizando labores de programador, diseñador web, responsable informático, director de proyectos, community manager y comercial para diversas empresas.

Jon López, sentando junto a Eder Sarabia en el banquillo del Martínez Valero / Áxel Álvarez

Mientras completaba su formación hasta conseguir el título de entrenador nacional UEFA PRO, López formó parte del ya mencionado Danok Bat entre agosto de 2003 y febrero de 2010, entrenando en categorías infantil, cadete y juvenil. Este club es uno de los clásicos del País Vasco en fútbol formativo y, como también se ha mencionado anteriormente, allí coincidieron los actuales primer y segundo entrenador del Elche.

En agosto de 2011, López pasó a formar parte del cuerpo de ojeadores del Villarreal en el País Vasco, elaborando informes semanales para la entidad grogueta de futbolistas con edades comprendidas entre los 12 y los 23 años. Dicha labor la realizó hasta julio de 2014, compaginándola durante la temporada 2012-2013 con la de segundo entrenador en la SD Leioa en Tercera División, junto a David Movilla. Esa campaña, el conjunto vasco cayó en la primera ronda del play-off de ascenso ante el Poblense.

República Dominicana, Andorra, Elche

En ese verano de 2014, Jon López inició una aventura de once meses de duración de la mano de la Fundación Real Madrid en la República Dominicana, poniendo en marcha la primera escuela de tecnificación en América y encargándose de la formación de técnicos, elaboración de metodología y diseño de entrenamientos. Entre enero y junio de 2015 también ejerció de segundo entrenador en el Cibao, de la máxima categoría del país dominicano, como ayudante de Oliver Mendoza, acabando en quinta posición.

De regreso a España, el actual técnico franjiverde formó parte de la secretaría técnica del Valencia entre noviembre de 2015 y junio de 2017, como ojeador en el País Vasco, Cantabria y Navarra, realizando una labor similar a la de su etapa en Villarreal, con seguimiento a futbolistas desde categoría infantil a sub-23.

En aquellos años otro deporte se cruzó en el camino de López: el pádel. Trabajó como monitor y, tras finalizar su vinculación con el Valencia, dando clases y elaborando entrenamientos físicos en Padel Bizkaia. Hasta que recuperó la conexión con Sarabia y en enero de 2021 cambio una hierba por la otra, la que siempre le había apasionado. El fútbol.

Jon López da indicaciones junto a Eder Sarabia durante un partido / Áxel Álvarez

En Andorra, ya tuvo que suplir al primer entrenador en alguna sanción, mientras que en su curso de estreno con el Elche, donde ejerce en la sombra, como consejero principal de un técnico que en alguna ocasión le ha alabado, en público y en privado; lo hará por tercera vez. En la 2024-2025 lo tuvo que hacer en Almería (1-1, jornada 27) y contra el Racing de Ferrol en casa (1-0, jornada 34). La primera vez fue por acumulación de amarillas y la segunda tras la expulsión de Sarabia en Córdoba, en aquel caso por entrar al terreno de juego sin permiso del colegiado.

Este mismo verano, el segundo entrenador franjiverde también asumió la dirección técnica durante algunos amistosos de pretemporada tras la segunda paternidad de Sarabia. De momento, con Jon López, cara visible del conjunto franjiverde en los dos próximos partidos, el Elche no ha perdido. Los franjiverdes esperan continuar la racha y alargar este, hasta el momento, impecable inicio de temporada.