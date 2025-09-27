Sarabia no se sentará en el banquillo contra Celta ni Alavés

La pasión y vehemencia con la que vive Eder Sarabia los partidos desde la zona técnica (y sus alrededores) no es ningún secreto. Que a veces se le va de las manos, en forma de protesta al árbitro, tampoco es excesiva novedad. La suma de lo uno y lo otro le costó la expulsión el pasado jueves en Pamplona, un hecho para el que ya conoce la sanción federativa.

Sarabia no podrá sentarse en el banquillo ni contra el Celta este domingo, en el estadio Manuel Martínez Valero, ni contra el Alavés el próximo fin de semana, en Mendizorroza. El Comité de Disciplina, en su reunión del viernes, ha sancionado con dos partidos de suspensión al técnico del Elche, en aplicación del artículo 127 del Código Disciplinario.

Protestas a gritos

El mismo recoge los castigos en casos de protestas al árbitro de baja gravedad. Según el acta arbitral redactada por Adrián Cordero Vega, Sarabia vio la tarjeta roja directa en el minuto 69 por salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de sus decisiones.

Concretamente, Sarabia se quejó de que el colegiado no mostrarse la segunda amarilla, con su consiguiente expulsión, al central de Osasuna Boyomo, al interceptar de manera voluntaria un intento franjiverde de poner en acción rápidamente un saque de falta.

Eder Sarabia le da instrucciones a sus futbolistas. / EFE

Pese a que Sarabia trató de quitarle hierro al asunto en la rueda de prensa posterior al duelo, la sanción era inevitable. En este caso, en su grado mínimo. El entrenador del Elche tendrá que ver desde otra zona del Martínez Valero y de Mendizorroza, mientras que su principal ayudante, Jon López, será el encargado de dar las órdenes directas desde el banquillo, como ya ocurriera el curso pasado en dos ocasiones.