El 1x1 del Elche 2 - Celta 1: John Chetauya se redime

El Elche vuelve a ganar en un duelo dominado de principio a fin. Las sensaciones son inmejorables y otra jornada más el conjunto franjiverde sigue invicto, ahora en posiciones de Champions. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.

7 Matías Dituro, Portero Preciso El gol de André Silva nace en botas de Dituro con un pase magistral a Josan. Ha cometido varias pérdidas en desplazamientos arriesgados, sin embargo tienen una importancia capital en este Elche. No se podría entender el juego desplegado por el equipo sin la figura del meta argentino.

8,5 Álvaro Núñez, Defensa Intenso En su línea y demostrando que sigue a gran nivel. Rocoso en los duelos y muy ágil con el balón en los pies. Está creciendo a pasos agigantados en Primera División y se está erigiendo como el lateral revelación de la máxima categoría del fútbol español.

8 David Affengruber, Defensa Sólido Central espectacular. Poco a poco va enamorando adeptos y verle errar se ha convertido en algo imposible de conseguir. Un día más en la oficina para el austriaco, acostumbra a ser perfecto.

7 Pedro Bigas, Defensa Rocoso Un desajustes en la marca dejó solo a Miguel Román en la primera mitad y casi cuesta el primer gol en contra. Ha cometido alguna pérdida de balón pero sigue derrochando experiencia y en los duelos no hay delantero que le gané.

6,5 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Preciso Su bota izquierda parecía un guante. Muy fino en todos los desplazamientos filtrando balones magistrales. En uno de ellos dejó a Germán Valera solo frente al guardameta rival. En defensa sufrió y la tarjeta amarilla tuvo gran parte de culpa en el cambio.

8,5 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Fiable Sus mejores minutos de la temporada han llegado ante el Celta en la jornada 7. Situado en el doble pivote se ha mostrado segurísimo con balón, nada que ver con el John del Metropolitano. Ha aportado criterio en la salida y su gol es la brecha a un partido excelso.

9,5 Aleix Febas, Centrocampista Protagonista Parece tocado por una barita y da la sensación de que es imposible robarle el balón. La reiteración de golpes que sufre a lo largo del partido es tremenda y sin infracción es imposible robarle el balón. El Elche baila al ritmo del leridano y ha dado una exhibición, otra más.

9 Germán Valera, Centrocampista Omnipresente La cantidad de campo que abarca es espectacular. Jugando por dentro ha entrado mucho en contacto con balón y con el esférico en los pies está más ágil que nunca. Jugón. No negocia un esfuerzo

8 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Histórico Pasarán los años y seguirá haciendo la misma jugada, desborde y centro medido al delantero. Gracias a una obra de arte en forma de control con el pecho el Elche se adelantó en el marcador en la primera parte.

6,5 Rafa Mir, Peleón No tarda ni un segundo en disparar. No cesa ningún instante en intentar marcar gol. Falló un penalti que no estaba mal lanzado pero la estirada de Radu fue sensacional. Lleva tres goles esta temporada y podrían ser varios más.

8 André da Silva, Delantero Renacido El portugués está recuperando su mejor nivel en este Elche y ve la portería con una facilidad pasmosa. El gol es de delantero puro, entrando con todo al segundo palo para empujarla a la red. Se le nota enchufado y ha dejado varios destellos de calidad

7,5 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Inicisivo Su gol está al caer. El charrúa pelea y lucha todos los balones. Es una garantía para este Elche y su labor tiene una importancia tremenda para este grupo. Ha dejado minutos de pura magia.

6,5 Léo Petrót, Defensa Serio Entró en la segunda parte para mantener el resultado y se consiguió. El francés está mejorando con los partidos y se está erigiendo como una figura muy fiable.

7 Víctor Chust García, Defensa Sobrio Se buscaba seguridad con su entrada al campo y se consiguió. El Elche maniató al Celta y el central valenciano está ganando peso en el equipo a base de buenas actuaciones.

SC Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Combinativo Da la sensación de que cuando tiene el balón el tiempo se para. Aporta calma siempre que entra, pese a que ante el Celta no tuvo mucho tiempo para brillar