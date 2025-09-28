Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera División

El 1x1 del Elche 2 - Celta 1: John Chetauya se redime

Los franjiverdes vuelven a la senda de la victoria en el Martínez Valero y se sitúan entre los cuatro primeros

Kike Calabuig

Kike Calabuig

El Elche vuelve a ganar en un duelo dominado de principio a fin. Las sensaciones son inmejorables y otra jornada más el conjunto franjiverde sigue invicto, ahora en posiciones de Champions. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.

Matías Dituro, Portero7

Matías Dituro, Portero

Preciso

El gol de André Silva nace en botas de Dituro con un pase magistral a Josan. Ha cometido varias pérdidas en desplazamientos arriesgados, sin embargo tienen una importancia capital en este Elche. No se podría entender el juego desplegado por el equipo sin la figura del meta argentino.

Álvaro Núñez, Defensa8,5

Álvaro Núñez, Defensa

Intenso

En su línea y demostrando que sigue a gran nivel. Rocoso en los duelos y muy ágil con el balón en los pies. Está creciendo a pasos agigantados en Primera División y se está erigiendo como el lateral revelación de la máxima categoría del fútbol español.

David Affengruber, Defensa8

David Affengruber, Defensa

Sólido

Central espectacular. Poco a poco va enamorando adeptos y verle errar se ha convertido en algo imposible de conseguir. Un día más en la oficina para el austriaco, acostumbra a ser perfecto.

Pedro Bigas, Defensa7

Pedro Bigas, Defensa

Rocoso

Un desajustes en la marca dejó solo a Miguel Román en la primera mitad y casi cuesta el primer gol en contra. Ha cometido alguna pérdida de balón pero sigue derrochando experiencia y en los duelos no hay delantero que le gané.

Adrià Giner Pedrosa, Defensa6,5

Adrià Giner Pedrosa, Defensa

Preciso

Su bota izquierda parecía un guante. Muy fino en todos los desplazamientos filtrando balones magistrales. En uno de ellos dejó a Germán Valera solo frente al guardameta rival. En defensa sufrió y la tarjeta amarilla tuvo gran parte de culpa en el cambio.

John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa8,5

John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa

Fiable

Sus mejores minutos de la temporada han llegado ante el Celta en la jornada 7. Situado en el doble pivote se ha mostrado segurísimo con balón, nada que ver con el John del Metropolitano. Ha aportado criterio en la salida y su gol es la brecha a un partido excelso.

Aleix Febas, Centrocampista9,5

Aleix Febas, Centrocampista

Protagonista

Parece tocado por una barita y da la sensación de que es imposible robarle el balón. La reiteración de golpes que sufre a lo largo del partido es tremenda y sin infracción es imposible robarle el balón. El Elche baila al ritmo del leridano y ha dado una exhibición, otra más.

Germán Valera, Centrocampista9

Germán Valera, Centrocampista

Omnipresente

La cantidad de campo que abarca es espectacular. Jugando por dentro ha entrado mucho en contacto con balón y con el esférico en los pies está más ágil que nunca. Jugón. No negocia un esfuerzo

José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista8

José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista

Histórico

Pasarán los años y seguirá haciendo la misma jugada, desborde y centro medido al delantero. Gracias a una obra de arte en forma de control con el pecho el Elche se adelantó en el marcador en la primera parte.

Rafa Mir,6,5

Rafa Mir,

Peleón

No tarda ni un segundo en disparar. No cesa ningún instante en intentar marcar gol. Falló un penalti que no estaba mal lanzado pero la estirada de Radu fue sensacional. Lleva tres goles esta temporada y podrían ser varios más.

André da Silva, Delantero8

André da Silva, Delantero

Renacido

El portugués está recuperando su mejor nivel en este Elche y ve la portería con una facilidad pasmosa. El gol es de delantero puro, entrando con todo al segundo palo para empujarla a la red. Se le nota enchufado y ha dejado varios destellos de calidad

Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero7,5

Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero

Inicisivo

Su gol está al caer. El charrúa pelea y lucha todos los balones. Es una garantía para este Elche y su labor tiene una importancia tremenda para este grupo. Ha dejado minutos de pura magia.

Léo Petrót, Defensa6,5

Léo Petrót, Defensa

Serio

Entró en la segunda parte para mantener el resultado y se consiguió. El francés está mejorando con los partidos y se está erigiendo como una figura muy fiable.

Víctor Chust García, Defensa7

Víctor Chust García, Defensa

Sobrio

Se buscaba seguridad con su entrada al campo y se consiguió. El Elche maniató al Celta y el central valenciano está ganando peso en el equipo a base de buenas actuaciones.

Marc Aguado Pallarés, CentrocampistaSC

Marc Aguado Pallarés, Centrocampista

Combinativo

Da la sensación de que cuando tiene el balón el tiempo se para. Aporta calma siempre que entra, pese a que ante el Celta no tuvo mucho tiempo para brillar

Grady Diangana, CentrocampistaSC

Grady Diangana, Centrocampista

Veloz

Saltó en los últimos instantes y se le empiezan a ver cosas y destellos de jugador con magia.

