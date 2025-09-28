Elche CF | Rueda de prensa
Eder Sarabia: "Hemos sido muy superiores al Celta"
El técnico del Elche define el encuentro como "el mejor de la temporada" y se muestra feliz e ilusionado
EFE
Sigue decretado el estado de felicidad en el Elche, que seguirá invicto y entre los mejores otra jornada más. Tras la finalización del encuentro que supuso la victoria del conjunto ilicitano frente al Celta, Eder Sarabia ha comparecido ante los medios y ha afirmado que su equipo fue "muy superior" al conjunto gallego en el que calificó como "el mejor partido" de la temporada.
"Ha sido una semana espectacular en la que hemos crecido muchísimo en el juego y en todos los sentidos", comentó el preparador vasco, que destacó la buena imagen ofrecida en la segunda parte.
"Apenas nos han generado peligro. Es difícil hacer mejor las cosas. Nos ha faltado acierto para poner la guinda, pero hemos hecho un partidazo", señaló Sarabia, quien volvió a relativizar la posición de su equipo en la tabla, cuarto, y la condición de invicto en el campeonato.
"Estamos haciendo muchas cosas bien, pero queda una barbaridad. Estoy contento e ilusionado por el paso adelante que hemos dado y porque el equipo cada vez se acerca más a lo que queremos ser", argumentó.
"A estas alturas no es casualidad, pero vamos a perder partidos y tendremos momentos malos, porque somos recién ascendidos y la categoría es exigente. Pero la sensación es que el equipo es cada vez más redondo", avisó. Sarabia valoró especialmente el partido del Elche "porque el Celta es un equipazo" y confesó que diseñó la alineación en función de los jugadores que estuvieran "más frescos física y anímicamente".
"Tengo la confianza de que juegue quién juegue va a dar un nivelón", añadió el vasco, quien elogió el trabajo realizado por el delantero Álvaro Rodríguez, a pesar de no haber logrado marcar aún.
