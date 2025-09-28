El Elche duerme en puestos de Champions

Había licencia para soñar con puestos de Champions al terminar esta jornada si el Elche lograba ganar. Recibía en casa a un Celta que debutó en Europa hace escasos días. Los de Sarabia salían con un once atrevido marcado por los descansos de esta semana tan frenética con triple partido en 7 días: Dituro, Josan, Álvaro Núñez, Bigas, Affengruber, Pedrosa, Febas, Germán Valera, John, André Silva y Rafa Mir.

El partido arrancó con un ritmo alto por parte del Elche, que dominaron la posesión y generaron algunas ocasiones con Pedrosa por la banda izquierda. En el minuto 18, un gran centro de Josan en línea de fondo lo ha rematado al fondo de la red André Silva para adelantar a los locales. Apenas unos minutos después, los de Claudio Giráldez han aprovechado un error defensivo y Borja Iglesias ha puesto las tablas en el marcador. Ha habido oportunidades para ambos equipos, pero el conjunto local se ha topado con un Radu que ha sido la pesadilla del Elche. Al descanso, el marcador reflejaba un 1-1, con el Elche ligeramente superior pero sin concretar las grandes jugadas.

En la reanudación, el conjunto local salió decidido a ganar el partido mientras que el Celta buscaba aprovechar los contraataques. El conjunto ilicitano pudo ponerse por delante con un penalti, pero Rafa Mir no lo supo aprovechar y lo falló. Conforme pasaban los minutos, el Elche daba cada vez más sensación de peligro y ponía a los visitantes contra las cuerdas. El segundo gol ha sido fruto de una buena jugada por banda del Elche que acabó en los pies de John Donald, el cual no perdonó a puerta vacía y ha sentenciado el partido. Tras el gol, el Elche ha llevado el tempo del partido y podido aguantar hasta el final para llevarse los tres puntos en casa y convertirse en el cuarto clasificado de La Liga.