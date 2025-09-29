Elche CF
Premio para el Elche: Eder Sarabia, mejor entrenador de Primera
LaLiga reconoce el buen momento franjiverde con el galardón al técnico en el mes de septiembre
El Elche va a cerrar un mes de septiembre histórico por todo lo alto. Invicto en Primera, en zona Champions y con la ilusión desatada por los buenos resultados y el buen juego del equipo. Fruto de ello, los premios y reconomientos empiezan a llegar. Uno de ellos, con Eder Sarabia como protagonista.
El técnico del conjunto franjiverde ha sido reconocido como el mejor entrenador de Primera División en el mes de septiembre, imponiéndose a los otros dos candidatos finalistas, Hansi Flick (Barcelona) y Xabi Alonso (Real Madrid).
El vasco ha concluido un mes de septiembre casi inmaculado, en el que su Elche ha disputado cuatro partidos, con dos triunfos como local ante Oviedo (1-0) y Celta (2-1) y dos empates a domicilio con Sevilla (2-2) y Osasuna (1-1). En total, 8 puntos de 12 posibles, 6 goles a favor y 4 en contra.
Primer franjiverde
Es la primera vez que un entrenador del Elche recibe este reconocimiento por parte de la patronal de clubes, en unos premios de creación reciente (2013). Sarabia toma el testigo de Xabi Alonso, que fue nombrado mejor técnico en agosto. La temporada pasada, el galardón final recayó en el campeón de liga, Hansi Flick, en su primer curso al frente del Barça.
Ernesto Valverde, con ocho reconocimientos, es el entrenador que más veces ha sido seleccionado como entrenador del mes en Primera; seguido por Diego Pablo Simeone, con cinco; y por Carlo Ancelotti y Míchel, con cuatro cada uno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Si hiciste la mili tienes ventajas para jubilarte
- Aemet amplía la alerta naranja por lluvias al interior de Alicante para este lunes
- Varios municipios del Alto y Medio Vinalopó suspenden las clases por la alerta naranja de lluvias
- Un motorista de 54 años fallece en un accidente en la carretera de La Carrasqueta
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- Suspenden las clases este lunes en Valencia y 30 municipios afectados por la dana ante la alerta roja por lluvias