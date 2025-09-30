Un centenario feliz: el Elche cumple este domingo 800 partidos en Primera

El excelente momento actual que atraviesa el Elche, cuarto clasificado y ubicado en zona Champions durante esta semana, coincidirá con una efeméride especial que la entidad alcanzará el domingo, en el duelo contra el Alavés en Mendizorroza. Este partido será el número 800 en Primera División del club ilicitano, que debutó en la máxima categoría en 1959.

La actual es la temporada número 25 en la élite del Elche, que ascendió por primera vez a Primera de la mano de César Rodríguez tras un doble salto consecutivo desde Tercera. El 13 de septiembre de 1959, los ilicitanos debutaron entre los mejores, en Oviedo, con un empate (1-1). Desde entonces, la cifra estadística actual es de 230 victorias, 215 empates, 354 derrotas, 864 goles a favor y 1.202 en contra.

El futbolista que ha disputado más partidos en Primera es Vicente Iborra, con un total de 303 en la década de los sesenta, época dorada del club, en la que el Elche consiguió mantenerse de forma consecutiva durante 12 cursos entre los mejores de España (1959-1971). Al valenciano le siguen Llompart (252), Canós (217), Lezcano (213), Romero (185) y Vavá (184). Con categoría centenaria en la élite también figuran Pazos, Aníbal Montero, Sitjà, Quirant, González, Esteban, Indio, Fidel, Chancho, Félix Palomares y Gómez Voglino.

Vicente Iborra saluda a Alfredo di Stéfano antes de un Elche-Madrid / ECF

El máximo goleador del Elche en Primera es Juan Ángel Romero, con 79 goles (su tope en un curso fueron los 21 de la 1960-1961), seguido por Vavá (63, pichichi en la 1965-1966), Gómez Voglino y Lezcano (42), Sitjà (26) y Cayetano Ré (25).

El autor de la primera diana en la élite fue Pauet, en el antiguo Carlos Tartiere de Oviedo, donde el Elche sumó su primer punto. La primera victoria llegaría el 20 de septiembre de 1959 contra el Barcelona en Altabix (2-1, goles de Pauet y Cardona para remontar el de Luis Suárez, posterior Balón de Oro) y la primera derrota el 27 de septiembre de 1959, en Valladolid (1-0, Morollón).

Romero, máximo goleador del Elche en Primera / INFORMACIÓN

Efemérides históricas

En aquel primer partido de Oviedo, el once titular escogido para la ocasión por César Rodríguez, además de a él mismo como entrenador-jugador, incluyó a García, Quirant, González, Gómez, Laguardia, Moll, Pauet, Cardona y Cayetano Ré. Hermes González metió el primer tanto a los franjiverdes en la élite, equilibrado a dos minutos de la conclusión por Pauet.

Mayores goleadas

La mayor goleada del Elche en Primera se produjo el 31 de marzo de 1963, un 8-1 al Sevilla. Aquel equipo dirigido por Otto Bumbel jugó con Pazos, Ruiz Pastor, Alcantarilla, Iborra, Ramos, Lezcano, Pellejero, Chancho, Romero, Cardona y Eulogio Martínez. Lezcano, Romero, Cardona y Eulogio Martínez firmaron dobletes en un día en el que hasta el tanto rival lo hizo un futbolista del Elche, Pellejero en propia meta.

La mayor goleada encajada por el Elche en Primera acaeció el 7 de febrero de 1962, un 11-2 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con Pepillo (cinco goles) y Puskas (cuatro) como principales verdugos. Pese a ello, César hizo un gol que acabaría siendo decisivo para que los blancos no fueran campeones de aquella liga por el golaveraje.

Partido 100

El primer centenario del Elche en Primera curiosamente repitió escenario y rival del primer partido: Oviedo-Elche el 18 de noviembre de 1962. En aquella ocasión, eso sí, los franjiverdes fueron goleados por 6-1. De nada sirvió el tanto de Romero en el minuto 11 ante la avalancha local. La derrota le costó el puesto al entrenador del conjunto ilicitano, Juan Ramón.

Ficha del partido 100 (Oviedo 6-1 Elche) Oviedo: Alarcia, Marigil, Datzira, Toni Cuervo, Icazuriaga, Paquito, Iguaran, José María, Parés, José Luis y Sánchez Lage. Elche: Pazos, Ruiz Pastor, Quirant, Iborra, Alcantarilla, Lezcano, Campos, Rodri, Nieto, Romero y Luis Costa. Goles: 1-0 (5') José Luis. 2-0 (8') Icazuriaga. 2-1 (11') Romero. 3-1 (25') Sánchez Lage. 4-1 (49') José María. 5-1 (52') José María. 6-1 (61') Icazuriaga. Árbitro: Carbelo Martín. Incidencias: partido correspondiente a la jornada 10 de la 1961-1962 disputado en el estadio Carlos Tartiere.

Partido 200

El segundo centenario franjiverde en Primera se disputó el 23 de enero de 1966, nuevamente a domicilio y con derrota, esta vez en el campo de Las Palmas. Un solitario tanto de Juan Luis en el segundo tiempo decidió el duelo ante los canarios.

Ficha del partido 200 (Las Palmas 1-0 Elche) Las Palmas: Ulacia, Aparicio, Óscar, Castellano, Martín, Tonono, Guedes, Correa, Juan Luis, León y Gilberto. Elche: Pazos, Verdú, Canós, Iborra, Casco, Marcial, Lezcano, Araujo, Llompart, Lico y Vavá. Gol: 1-0 (60') Juan Luis. Árbitro: Pintado Viu. Incidencias: partido correspondiente a la jornada 20 de la 1965-1966 disputado en el estadio Insular. Los locales acabaron con diez por la lesión de Guedes en el minuto 83, ya que en la época no habían cambios.

Partido 300

Al tercer centenario llegó la primera alegría en este tipo de efemérides, con triunfo en casa contra el Deportivo por 2-0 el 20 de abril de 1969, poco antes de disputar la final de Copa. Marcaron Vavá y Asensi en un partido que sirvió para terminar aquella liga.

Ficha del partido 300 (Elche 2-0 Deportivo) Elche: Blas, Iborra, Ballester, Casco, Asensi, Curro, Llompart, Lezcano, Serena, Sigi y Vavá. Deportivo: Joanet, Sertucha, Luis, Bellod, Domínguez, Cholo, Manolete, Beci, Loureda, Morilla y Cortés. Goles: 1-0 (64') Vavá. 2-0 (78') Asensi. Árbitro: Bueno Perales. Incidencias: partido correspondiente a la jornada 30 de la 1968-1969 disputado en el estadio Altabix. El deportivista Luis se lesionó a los 8 minutos.

Partido 400

El cuarto centenario volvió a celebrarse en casa, con victoria y repitiendo resultado del anterior: 2-0 al Betis el 27 de octubre de 1974. Aquel Elche ya había pasado por Segunda y en un buen final de encuentro superó a los sevillanos gracias a Melenchón y Rubén Cano.

Ficha del partido 400 (Elche 2-0 Betis) Elche: Esteban, Canós, González (Carrasco, 87'), Bonet, Cano, Llompart, Montero, Melenchón, Gómez Voglino, Sitjà y Rubén Cano. Betis: Esnaola, Bizcocho, Biosca, Sabaté, Iglesias (Cardeñosa, 70'), Cobo, Alabanda, López, Rogelio, Mendieta y Del Pozo (Anzarda, 70'). Goles: 1-0 (62') Melenchón. 2-0 (86') Rubén Cano. Árbitro: López Samper. Amonestó a Rubén Cano. Incidencias: partido correspondiente a la jornada 6 de la 1974-1975 disputado en el estadio Altabix.

Partido 500

El Elche llegó al medio millar de partido en Primera el 24 de septiembre de 1977, otra vez en casa, aunque en su nuevo estadio, y celebrando un triunfo contra el Salamanca con una diana de Cristo a poco del final.

Ficha del partido 500 (Elche 2-1 Salamanca) Elche: Esteban, Cortés, Gilberto, Indio, Montero, Lorant (Benítez, 46'), Cristo, Gómez Voglino, Finarolli, Trobbiani y Orellana (Sitjà, 73'). Salamanca: D'Alessandro, Joaquín, Albadalejo, Corominas (Ángel, 55'), Bustillo, Iglesias, Enrique, Joao Alves, Tomé, Báez (Ameijenda, 82') y Juanito. Goles: 1-0 (28') Gómez Voglino. 1-1 (58') Juanito. 2-1 (87') Cristo. Árbitro: Medina Iglesias. Amonestó a Bustillo y Joao Alves. Incidencias: partido correspondiente a la jornada 4 de la 1977-1978 disputado en el Nuevo Estadio, actual Martínez Valero.

Así conto INFORMACIÓN el partido 500 del Elche en Primera / INFORMACIÓN

Partido 600

El sexto centenario tardó una década en llegar y tuvo poco que celebrar. El encuentro, con derrota, se disputó el 11 de junio de 1989, en los últimos coletazos de una temporada nefasta con descenso anunciado meses antes de concluir la liga.

Ficha del partido 600 (Betis 3-1 Elche) Betis: Pumpido, Job, Manolo Hierro, Miguel Ángel, Rubén Bilbao, Recha, Calderé, Chano, Calleja (Romo, 56'), Puma Rodríguez y Rincón (Valentín, 70'). Elche: César, Liceranzu, Cepeda, Cartagena, Reyes, Bracun, Pedro Pablo (Saavedra, 52'), Fernández, Puche (Robi, 63'), Puche II y Claudio. Goles: 1-0 (25') Chano. 2-0 (33') Puma Rodríguez. 3-0 (51') Calleja. 3-1 (78') Saavedra. Árbitro: Paz García. Amonestó a Fernández. Incidencias: partido correspondiente a la jornada 36 de la 1988-1989 disputado en el estadio Benito Villamarín.

Partido 700

El séptimo y último centenario franjiverde hasta la fecha en Primera llegó el 20 de febrero de 2021, con victoria por la mínima en casa contra el Éibar, aunque sin público en la grada por la pandemia. Dani Calvo dio el triunfo a los ilicitanos.