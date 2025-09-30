El Elche es el mejor novato de Europa

Siete jornadas, cero derrotas, 13 puntos y cuarta posición en la tabla de Primera División. Un arranque de campeonato memorable para cualquier aficionado del Elche, que puede presumir con orgullo esta semana de que su equipo ocupa zona de clasificación para la próxima edición de la Champions League. El tiempo y el fútbol dictarán la duración de lo que ahora parece un sueño.

Este Elche, novato en la élite, puede presumir, al ser comparado con el resto de clubes que han dado el salto este verano a la máxima categoría, de ser el mejor de todos en las cinco principales ligas europeas. En España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia ningún otro recién ascendido mejora los guarismos del conjunto dirigido por Eder Sarabia.

Caso a caso

En la liga española, tanto Levante como Real Oviedo, a los que los ilicitanos se han enfrentado y derrotado en el Martínez Valero en este inicio de liga, andan lejos de la zona noble. Los valencianos ocupan la decimocuarta posición (5 puntos) y el Oviedo, al que le queda pendiente el partido aplazado este lunes en Mestalla, es penúltimo (3 puntos).

En la Premier League inglesa otro recién llegado a la mesa de los mejores también ha empezado con fuerza el curso, al estilo de los franjiverdes. Se trata del Sunderland, quinto con 11 puntos, a la zaga de Liverpool, Arsenal, Crystal Palace y Tottenham y por delante de transatlánticos como Manchester City y Chelsea. Más discreto ha sido el inicio del Leeds United, en media tabla con 8 puntos, mientras que el Burnley es 18º.

Por lo que respecta a la Bundesliga alemana, con solo dos novatos en su caso, el Colonia es séptimo, cerca de Europa, con 7 puntos, mientras que el Hamburgo, un histórico (campeón de la máxima competición continental en su momento) es decimotercero, con 5 puntos en su casillero tras cinco jornadas, dos menos que aquí.

Los jugadores atienden a la charla táctica de Eder Sarabia. / ECF

En la Serie A italiana, el Cremonese es otra de las sensaciones de este primer mes y medio de competición, ya que al igual que el Elche se mantiene invicto hasta la fecha, con unos resultados similares a los franjiverdes (dos victorias y tres empates), siendo séptimo. Eso sí, en la Copa ya han sido eliminados. Por su parte, el Sassuolo es duodécimo y el Pisa penúltimo.

El grupo de las cinco grandes ligas europeas lo cierra la Ligue 1 francesa, en la que el mediático París FC y el Lorient llevan 7 puntos, en la zona intermedia de la tabla, mientras que el Metz ocupa la última posición y todavía no sabe lo que es ganar. Semana a semana, este Elche de Champions bate registros, a nivel local, nacional y europeo