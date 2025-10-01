Sigue esta tarde en directo la presentación de los 12 fichajes del Elche
Sólo 2.000 aficionados podrán asistir al evento que comenzará a las 18.30 horas
En puestos de Champions y codeándose con los grandes del fútbol español, el Elche vive un momento muy dulce que quiere compartir con sus aficionados. Esta tarde el Martínez Valero vivirá junto a 2.000 aficionados un momento especial: la presentación oficial de los 12 fichajes del club para esta temporada.
El acto empezará a las 18.30 horas y podrá seguirse en directo a través de la web de INFORMACIÓN. Los aficionados que quieran asistir podrán acceder al estadio a partir de las 17.45 horas por la puerta 3 presentando su abono. El acceso estará limitado a 2.000 aficionados.
Este evento contará con la comparecencia del presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, y del director general, Pedro Schinocca. Los protagonistas serán los doce nuevos jugadores que ya visten la camiseta franjiverde:
- Leo Petrot
- Alejandro Iturbe
- Álvaro Rodríguez
- Martim Neto
- Víctor Chust
- Fede Redondo
- Rafa Mir
- André Da Silva
- Iñaki Peña
- Grady Diangana
- Adrià Pedrosa
- Héctor Fort
