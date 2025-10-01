¿Cuándo se juega el Barcelona-Elche de la jornada 11 de Primera División?

Los dos únicos equipos de Primera División que quedan invictos tras siete jornadas ya conocen la fecha y hora de su enfrentamiento de la primera vuelta, que tendrá lugar en la jornada 11 del campeonato. Son Barcelona y Elche, en un duelo cuyo escenario está previsto que sea el Camp Nou.

Si bien esto no se puede dar por seguro al 100%, dados los retrasos vividos en el regreso del primer equipo azulgrana a su hogar, lo que LaLiga ha hecho oficial es el horario del encuentro, que tendrá lugar el domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas.

Campeón contra ascendido

El Barcelona, vigente campeón de liga, es actualmente el líder de Primera, plaza que ha arrebatado este mismo fin de semana al Real Madrid, tras el pinchazo de los blancos en el derbi contra el Atlético. El conjunto dirigido por Hansi Flick solo ha cedido un empate en estas primeras siete jornadas, en el campo del Rayo Vallecano.

Pedri, futbolista del Barcelona / Associated Press/LaPresse / LAP

El Elche, por su parte, tampoco ha perdido, aunque tiene seis puntos menos que los azulgranas en la tabla clasificatoria. Para llegar invicto a este partido tendría que salir indemne de tres compromisos: Alavés, Athletic y Espanyol. Curiosamente, los franjiverdes visitarán en semanas consecutivas a los dos clubes de Barcelona.