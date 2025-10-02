Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El valor del Elche crece 14,94 millones

La buena dinámica del conjunto franjiverde no ha pasado desapercibida en la última actualización de Transfermarkt

Los jugadores del Elche celebran un gol en el Martínez Valero.

Los jugadores del Elche celebran un gol en el Martínez Valero. / Matías Segarra

Pasan los días y el Elche no deja de sorprender a propios y extraños. El buen arranque es un premio al gran trabajo desplegado por Eder Sarabia y su cuerpo técnico, qué jornada tras jornada sigue enamorando a los amantes del buen fútbol. La franja está empezando a convertirse en una marca conocida por todo el mundo y eso es gracias al fútbol vistoso y de toque que lleva practicando desde la temporada pasada. Transfermarkt no ha pasado por alto el buen momento y en su nueva actualización de valores de mercado, el Elche ha visto incrementado el suyo en gran medida. Un reconocimiento más que merecido.

Los valores de mercado de Transfermarkt se calculan teniendo en cuenta varios modelos de fijación de precios. El objetivo del portal alemán es predecir el valor esperado de un jugador en el mercado, teniendo un papel muy importante el contexto del futbolista, bien sea su edad, estado físico, equipo en el cual milita… Por lo que respecta al Elche, es el tercer equipo de Primera División que más ha incrementado su valor tras Villarreal y Levante. El conjunto franjiverde ha aumentado su cotización 14,95 millones de euros, llegando hasta los 79,9. Antes de esta actualización el valor del equipo era de 64,95 millones.

La portería es la única demarcación que no ha sufrido cambios y los tres guardametas mantienen el valor que ostentaban hasta el momento. Iñaki Peña está valorado en ocho millones, Iturbe en 2 y Dituro en 200.000 euros, claramente influenciado por sus 38 años. Por otro lado, la defensa sí que ha tenido grandes variaciones, con subidas y bajadas. El mayor aumento se lo lleva David Affengruber, pues el central austriaco, que estaba valorado en 5 millones, ha crecido hasta los 7,5. Los otros dos defensas que cuentan con un aumento en su valor son Víctor Chust, de 2 millones a 2,5 y Álvaro Núñez, que ha crecido de 1,5 a 3 millones. Los descensos los han sufrido Bigas, que ha bajado de 450.000 a 400.000 y Adrià Pedrosa, de 7 millones a 4.

Mayor crecimiento

En el centro del campo prácticamente todos los jugadores han visto su valor incrementado. Marc Aguado ha crecido de 1,4 millones a 2, Martim Neto de 2,5 a 5 y Aleix Febas de 2,20 a 3. Mención aparte para Rodri Mendoza, que ha sido el futbolista con mayor subida en todo el club, pues arrancó la temporada con un valor de 1 millón y ahora ya está cotizado en 9.

Noticias relacionadas y más

La delantera también cuenta con subidas y bajadas. Los descensos llegan en botas de Josan y André Silva. El crevillentino ha bajado su valor de 450.000 a 200.000, mientras que el portugués ha pasado de tener 4 millones a 3. Sin embargo, Ali Houary, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir si que han crecido. El canterano ya está cotizado en 300.000 euros, mientras que el charrúa ha subido hasta los 4 millones. Por su parte, Rafa Mir ha pasado de 800 mil a 2 millones.

