Rafa Mir: "Estoy disfrutando en el Elche"

En plena semana grande de resultados y sensaciones, el Elche presentó a sus 12 fichajes de este mercado veraniego. Los nuevos parecen haber caído de pie, mientras que los que ya estaban han dado un paso hacia adelante para consolidarse en la élite del fútbol español. Uno de los recién llegados, Rafa Mir, ha reconocido que está disfrutando esta etapa en el conjunto ilicitano, no es para menos, pues sus actuaciones están siendo más que notables.

"El pasado está para aprender de él. Las cosas no salieron como queríamos, pero de todo se aprende", indicó ante los medios sobre su etapa en el Valencia, de la que recordó que una lesión le tuvo "muchos meses" fuera del terreno de juego. "Ahora estoy disfrutando y hay que seguir en esta línea de trabajo y ambición", añadió el atacante cedido, con opción de compra, por el Sevilla.

Rafa Mir, durante un entrenamiento junto a Petrot. / ECF

Rafa Mir, autor de tres tantos en liga, aseguró que ha recibido "cariño y confianza" por parte del club ilicitano y de su entrenador, Eder Sarabia. "No hay mejor forma de devolverla que hablar dentro del campo", apostilló. Por su parte, no se ha marcado ningún objetivo goleador, aunque confía en alcanzar el nivel de juego de su temporada en Huesca o los primeros años en el Sevilla.

"No me planteo ningún escenario, sólo el día a día. Seguir trabajando y disfrutando de lo que hacemos, porque eso nos dará un premio grande al final", argumentó. En cuanto al inicio de competición del Elche, cuarto clasificado e invicto, el ariete señaló que el vestuario ilicitano no se plantea más objetivo "que el siguiente partido". "Tenemos ya la mente puesta en el Deportivo Alavés. Todo lleva su proceso y estamos disfrutando del camino, que es lo que nos va a traer grandes cosas", argumentó.

El nuevo futbolista del Elche, por último, no quiso especular con una posible llamada del seleccionador español, Luis de la Fuente, con el que ya coincidió en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Pienso en el día a día, en trabajar, en seguir haciendo goles y en dar alegrías a la gente que ha confiado en mí. Todo lo demás ya vendrá", sentenció.

Iñaki Peña, durante la presentación. / Áxel Álvarez

Iñaki Peña

El nuevo portero del Elche, llegado este verano desde Barcelona, afirmó en su presentación como jugador franjiverde que salir del conjunto azulgrana era una cuestión de "bienestar personal" tras una temporada pasada "difícil". "Jugué 25 o 26 partidos, pero se te queda una sensación amarga al estar sin jugar los últimos meses", señaló el guardameta, que elogió la opción del Elche "tras valorar los pros y los contras".

"Vengo a mi casa. Soy de Alicante, mi gente es de aquí y mi mujer es de aquí. Luego está también la filosofía del míster. He trabajado con él y se dan las mejores condiciones para dar el cien por cien o para estar cerca de mi mejor rendimiento", indicó en declaraciones a los medios.

Por su parte, Peña afirmó que no se arrepiente de su salida del Barcelona a pesar de que las lesiones de Ter Stegen y Joan García podían haberle abierto de nuevo las puertas de la titularidad. "Podía rascar algún partido más, pero ya tenía decidido que quería salir. El club me pidió que esperara a que inscribieran a los porteros y, obviamente, lo iba a poner fácil, porque tengo contrato", explicó. El portero no se plantea, de momento, su etapa en el Elche como un trampolín de regreso, ya que reiteró que "necesitaba un cambio y una motivación nueva". "Necesitaba sumar los mayores partidos posibles y tener continuidad, que es lo que me ha faltado estos años para dar el salto", argumentó el alicantino, que ya ha disputado dos partidos del presente campeonato.

Además, aseguró que el interés de Sarabia fue decisivo. "Sabe lo que puedo dar y yo lo que quiere de mí. Hablé bastantes veces con él en verano, pero el Barça no me dejaba salir hasta inscribir a los porteros. Pero me dio confianza y me dijo que me esperaban, algo que no hacen todos los clubes", declaró el portero alicantino. "Eder me dijo que podía ser una pieza importante", añadió el portero, que incidió en que pese a la competencia con Matías Dituro "he venido para jugar y ser importante".

El alicantino, sin embargo, recordó que la competición es "muy larga" por lo que abogó por "intentar alargar la racha lo máximo posible porque habrá momentos en los que los resultados no lleguen y cuanto más colchón tengamos, mejor para nosotros".

Álvaro Rodríguez aplaude durante su presentación. / Áxel Álvarez

Álvaro Rodríguez

Otra nueva pieza del Elche, como es Álvaro Rodríguez, afirmó que jugar con la selección absoluta de Uruguay es una de sus "ambiciones y sueños" y reconoció que es algo que, además del trabajo día a día en su club, tiene en su mente.

El atacante hispano uruguayo, que llegó al Elche este verano traspasado del Real Madrid, ha sido internacional con su país en las selecciones inferiores, por lo que ahora espera brillar al máximo nivel con el Elche para poder entrar entres los candidatos a disputar el próximo Mundial. "Trabajo para que llegue el fin de semana y hacer un buen partido, pero ese puntito de la selección siempre está ahí", dijo ante los medios el delantero, que precisó que la posible llamada de la selección no es algo en lo que esté pensando continuamente "porque eso te agota".

Álvaro Rodríguez rie junto a Iturbe y Petrot. / Áxel Álvarez

Álvaro Rodríguez aseguró estar "muy feliz" en el Elche y destacó el buen momento que vive el equipo ilicitano, cuarto clasificado e invicto en la competición. "Esperamos que siga así", añadió el atacante, que desveló que lo que más le sedujo de la propuesta del Elche no fue el modelo de juego, sino "la confianza que transmite el club". "El modelo me encanta, pero eso no es una prioridad para mí. Lo importante es lo humano. Cuando ves un grupo y un club así es complicado irse a otro lado", argumentó el hispano-uruguayo.

Álvaro Rodríguez aún no ha logrado marcar con el Elche, al contrario que sus compañeros de delantera, André da Silva y Rafa Mir, que suman tres tantos en el campeonato. "No me obsesiona, en absoluto. Soy un jugador de equipo, como si mis compañeros marcan 15 goles más. Yo compito conmigo mismo y estoy seguro de que el gol llegará", finalizó.