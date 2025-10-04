El Elche recupera a Yago | La luz al final del camino... de Santiago

Han pasado 253 días desde el 24 de enero de 2025. En aquella fecha, el Elche derrotó por 2-0 al Eibar en el estadio Martínez Valero. Una victoria más, camino del ascenso. Un partido más para tantos. Aquel día, Yago de Santiago era aplaudido al ser sustituido en el minuto 88. Una ovación más, a la espera de la más importante...

El joven futbolista gallego, llegado a la ciudad de las palmeras aquel verano anterior procedente del Tottenham inglés, no podía imaginar mientras celebraba aquel triunfo contra un teórico rival directo que estaba iniciando un largo y tortuoso camino, que iba a tardar casi nueve meses en volver a verse en una lista de convocados, en sentir nuevamente el cosquilleo previo a un partido en el que jugar.

Días después de aquel, a priori, anodino choque, Yago de Santiago sintió un 'crack' en su rodilla derecha que tardaría (tardará) tiempo en olvidar. Fue durante un entrenamiento más, en una acción fortuita. Rotura del ligamento cruzado. Dolor, lágrimas, rabia, frustración, quirófano. Recuperación. En febrero empezó una cuenta atrás que tenía como objetivo volver a sentirse futbolista en 2025.

Yago no se apartó de la dinámica grupal, con viajes junto a sus compañeros y con los cuerpos médico y técnico del Elche intentando siempre que, en la medida de lo posible, sus ejercicios de recuperación tuvieran lugar cerca de sus compañeros. Algo clave para mantener la cabeza fuerte mientras la articulación dañada se recuperaba. Era cuestión de que el gallego nunca dejase de sentirse futbolista durante los días de baja. Que se siguiera sintiendo uno más.

Yago de Santiago celebra su último gol con el Elche, en diciembre del año pasado / Matías Segarra

El "alta" de Sarabia

Los plazos han ido incluso acortándose. El más prudente marcaba entre diciembre de 2025 y enero de 2026 para su vuelta a los terrenos de juego. Yago se exprimió en verano para estar siempre lo mejor posible y entonces la fecha clave pasó a ser el segundo parón FIFA de selecciones, el que tendrá lugar este mes de octubre. Eder Sarabia ya barruntaba la semana pasada la posibilidad de adelantarse su regreso a las convocatorias para el choque contra el Alavés. Este viernes lo confirmó.

Falta por ver si Yago vuelve a jugar en Vitoria o si su estancia en la expedición y en el banquillo junto a sus compañeros es una última fase antes de vestirse nuevamente de corto y saltar al césped. A jugar. A disfrutar. Como hizo durante 20 partidos oficiales como franjiverde antes de sentir aquel doloroso "crack". En su futuro, el talentoso gallego espera celebrar muchos goles como aquel al Cádiz en el minuto 94 que hizo estallar de júbilo al Martínez Valero en diciembre del año pasado.

El club, siempre apoyando a Yago, decidió contar las distintas fase de recuperación del futbolista en formato documental, a modo de píldoras. En el camino de Santiago, Yago ya ve la luz al final del túnel.