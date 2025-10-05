El 1x1 del Alavés-Elche: Febas y Valera se salvan del desastre

El Alavés-Elche apuntaba a ser un duelo difícil e intenso. Así fue y el conjunto franjiverde ha caído por primera vez esta temporada. El conjunto vasco fue superior de principio a fin en el encuentro más difícil hasta el momento. Consulta las notas de los 16 franjiverdes.

7 Iñaki Peña, Portero Atento En la primera mitad y el arranque de la segunda realizó paradas de mérito que mantuvieron a los suyos en el partido. Poco pudo hacer en los tres goles del Alavés y con el balón en los pies se mostró seguro.

7 Pedro Bigas, Defensa Sobrio Es un ejemplo de vetarnía y compromiso por la franja. El capitán sigue siendo un central más que aprovechable en Primera y fue el mejor central. El equipo sufrió y él también.

6 David Affengruber, Defensa Sobrepasado No estaba haciendo mal partido el austriaco, pero en una acción precipitada vio la tarjeta roja. Pecó de atrevimiento y dejó al conjunto franjiverde con un futbolista menos. Es un derroche de seguridad y fiabilidad pero ante el Alavés falló.

6 Víctor Chust García, Defensa Blando El valenciano había caído de pie en el Elche y estaba cuajando una grandísima temporada, pero igual que todo el equipo, ante el Alavés ha decepcionado. Blando en el segundo y tercer gol en contra.

5,5 Álvaro Núñez, Defensa Desconocido No ha sido el mejor partido de la temporada para él y un error infantil provocó el penalti para el Alavés. No se ha podido prodigar en ataque como venía siendo costumbre y ha sufrido de lo lindo en Mendizorroza.

8 Germán Valera, Centrocampista Activo Aparece por todo el campo y va sobrado de intensidad y compromiso. Un jugador que ha caído de pie en el esquema de Sarabia. En un partido difícil fue de los mejores. La asistencia a André Silva en el descuento es un ejemplo de su sacrificio.

8,5 Aleix Febas, Centrocampista Imparable Sigue en estado de gracia y robarle el balón se ha convertido en tarea imposible. El equipo sufrió de lo lindo, pero Febas volvió a ser el mejor del Elche. Una poderosa carrera evitó otro gol en contra.

6,5 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Ausente Juega un papel clave en la salida de balón, sin embargo en Mendizorroza sufrió. El Alavés estaba muy bien plantado y su juego de toque no apareció como tiene acostumbrado. Partido difícil para el maño.

6 Grady Diangana, Centrocampista Valiente Está empezando a desmostrar desborde y desparpajo con el Elche. Vio una tarjeta amarilla en la primera parte y su partido duro 45 minutos tras notar unas molestias. Poco a poco.

Comprometido Rafa Mir, 6,5 Igual que en todos los partidos, lo intentó, pero se quedó sin su gol. Fue sustituido por André Silva en el 68 tras cuajar un encuentro correcto. No fue el mejor, pero no estuvo mal.

7,5 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Poderoso El charrúa es una torre y por arriba un seguro de vida a la hora de bajar balones. Ante el Alavés no llegó el gol, pero su importancia en este aquipo va mucho más allá de eso. Sufrió igual que todo el equipo.

7 Martim Neto, Centrocampista Fugaz El Elche mejoró en el inicio de la segunda parte y buena parte de culpa tuvo su entrada en el campo. No tuvo tiempo para más porque en el minuto 84 volvió a ser sustituido tras la debacle franjiverde en Mendizorroza.

8 André da Silva, Delantero Desaparecido Entro por Rafa Mir en busca de delantero combinativo. No tuvo prácticamente incidencia en el juego más allá del gol en el descuento. Fiel a su cita en el gol pero no pudo brillar como venía acostumbrando.

6 John Donald, Invisible Entró por Aguado con el objetivo de aportar músculo en la sala de control. El Elche naufragó y poco pudo hacer el canterano, superado igual que todos sus compañeros.

SC Léo Petrót, Defensa Sin incidencia Entró al campo en pleno desastre del Elche y poco pudo hacer. Mal partido del equipo en general.