El Elche cae en Mendizorroza y pierde el invicto
Un primer tropiezo para los franjiverdes en su vuelta a Primera División que ha costado la expulsión de Affengruber en la segunda parte
Visitaba Mendizorroza el Elche en otro partido a domicilio complicado frente al Alavés. Eder Sarabia buscaba asaltar la tercera plaza con este once: Iñaki Peña, Bigas, Affengruber, Víctor Chust, Álvaro Núñez, Marc Aguado, Febas, Diangana, Germán Valera, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.
No ha encontrado su juego el Elche en la primera parte, viviendo una situación similar a lo que le ocurrió en El Sadar frente al Osasuna. El Alavés ha dispuesto de las mejores ocasiones de gol y el conjunto franjiverde ha sufrido mucho para mantener el empate.
En la segunda parte el Elche ha tratado de despertar con varios cambios pero el Alavés se ha mostrado muy sólido y, tras una mano de Álvaro Núñez en el área, Carlos Vicente ponía al Alavés por delante desde los 11 metros. Muy poco después, una llegada a destiempo de Affengruber le ha costado la expulsión y ha dejado al Elche con 10, lo que ha provocado el segundo gol de los Babazorros. Al final del partido, André Silva ha buscado despertar al Elche con un gol pero el Alavés ha respondido sentenciando el partido.
El Elche pierde así el invicto tras un mal partido fuera de casa. Aún así, los de Sarabia no deben bajar la cabeza, la temporada es muy larga y esto es un pequeño tropiezo.
