Análisis Elche CF | Tenemos que hablar de Eder

Entre la penúltima y la última derrota del Elche han pasado casi cinco meses. Nueve partidos. Dos obligatorios triunfos para ascender a Primera División y siete jornadas, tras el clásico verano ajetreado por los fichajes, acumulando récords, reconocimientos y premios. La realidad de la derrota golpeó a los franjiverdes a la octava, en Vitoria, contra el Alavés.

Dicen los manuales de psicología deportiva que los deportistas deben ser conscientes de que a lo largo de su carrera van a perder más que ganar. En el fondo no siempre es así, jornada a jornada, aunque sí en el global de una temporada. Piensen en el futbolista con más títulos... ¿cuántos ha dejado de ganar? Para el club humilde este hecho se agiganta. Sus trofeos son permanencias. Y ahí te pasas el año perdiendo mucho más que ganando. A eso parecía abocado este Elche.

Factor Sarabia

Ahí es donde entra en la ecuación el «factor Sarabia». No inventa nada nuevo en la propuesta, tanto psicológica como deportiva, de anteponer el juego al resultado. De utilizar lo primero para llegar a lo segundo. De ser más importante el cómo, aunque no descuides el qué. Así el equipo asimila derrotas como la de Vitoria. Dolorosas, pero necesarias. No se ha vuelto loco el que esto escribe. En el deporte y en la vida es necesario perder para aprender. Y ser consciente cuando has perdido por no haber hecho las cosas todo lo bien que podrías haberlo hecho. Porque eso siempre tiene solución. Lo contrario es ahogarte en un mar de dudas y fiar demasiado a la suerte, los chacras, los árbitros, los presupuestos y los límites salariales.

Potenciar la confianza y la fortaleza mental de los futbolistas, cuando los tienes convencidos de que tu propuesta de juego es la mejor y concuerda con la realidad de tu plantilla, es tan importante como que estos asimilen los conceptos técnicos y tácticos que en el fútbol, desde fuera, nos pueden parecer reducidos a chutar, pasar, centrar, despejar y dar patadas; pero que en 2025 exigen, sobre todo en este estilo, futbolistas tan inteligentes como fuertes, tan rápidos de mente como de piernas, tan capaces de resolver problemas en décimas o centésimas de segundo como colocar la pelota en la escuadra de la portería.

Un ascenso y siete jornadas en la élite después, a Sarabia se le abre una nueva situación para la que tanto él como su cuerpo técnico debían estar prevenidos: perder en Primera División. No hay campanas que lanzar al vuelo, aunque el entrenador, que intenta no dejar nada para mañana si lo puede haber hecho ayer, tiró de autocrítica en la misma sala de prensa de Mendizorroza, minutos después de haber sufrido el primer palo del curso. Mimos cuando las cosas se hacen bien, se gane o se pierda. Riñas cuando se hacen mal, se gane o se pierda.

Lo hizo con naturalidad. Y metiéndose el primero en el grupo, algo muy propio de los entrenadores. Ahora deben valorar los futbolistas si es postureo o realidad. De ello dependerá el crecimiento psicológico de la plantilla y su fortaleza como grupo. Si los jugadores detectan que Sarabia es un jefe que les va a hacer mejores profesionales la temporada seguirá yendo sobre ruedas. Si hay grietas en el mensaje saldrá a la luz el egoísmo de cada jugador, que siempre está latente en el interior. Será entonces cuando lleguen los problemas.

Bien y mal

Cinco meses después, otra derrota, decíamos. Y creo que quedó lejos de ser un desastre. Hay que darle mérito a defender como se defendió durante 75 minutos, de manera muy notable, aunque luego todo se derrumbase en cinco minutos fatídicos. Una muestra de que esto es Primera División y hay situaciones que pagas, no solo ante Madrid o Barça, también contra el Alavés. También tiene su mérito el rendimiento del centro del campo tras las ventas de los Nicos, la marcha de Mendoza a Chile, la lesión de Neto y la hasta ahora inanidad de Redondo. Muestra la capacidad de supervivencia del modelo, con un Febas que no es que esté igual que en Segunda, es que está muchísimo mejor.

Los jugadores del Elche dialogan durante el encuentro ante Osasuna. / LOF

Tiene trabajo por delante Sarabia. No todo es rosa, aunque lo parezca. Este Elche da la sensación de no haber integrado todavía a sus carrileros, llámense Josan, Diang, Pedrosa o Héctor Fort. Y, ojalá no sea así, pero la portería puede convertirse en un polvorín, por el ansia del propio entrenador en rotar. ¿Lo hizo en Andorra? Sí. ¿Tenía a Dituro o a Peña en Andorra? No. Los dos tienen nivel de titular. Y, en esa posición específica, va a ser difícil convencerles de que no lo sean.