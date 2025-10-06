Diang causa baja con su selección tras lesionarse en el Alavés-Elche

La Federación de República Democrática del Congo ha anunciado este lunes la desconvocatoria del futbolista del Elche Grady Diangana, debido a las molestias físicas con las que terminó el partido entre su equipo y el Alavés, disputado el domingo en Mendizorroza.

Diang, que ha sido 8 veces internacional en su carrera, fue incluido en la lista anunciada la semana pasada para los dos compromisos de su selección del parón FIFA, ambos de clasificación para el Mundial del verano que viene. Sin embargo, el extremo franjiverde no podrá ayudar a sus compatriotas a intentar conseguir el billete para Estados Unidos, Canadá y México.

El futbolista mostró gestos de dolor en los últimos minutos de la primera parte en Vitoria, en un partido en el que Eder Sarabia lo alineó como titular. Tras irse al suelo y ser atendido por los servicios médicos de su club, Diang aguantó hasta el descanso, pero ya no salió en la segunda mitad, siendo sustituido por Martim Neto.

Pendientes de Mendoza

El ente federativo congoleño ha anunciado en su comunicado oficial la ausencia del jugador del Elche, que será suplido en la lista por Muleka. De este modo, Sarabia tendrá a toda su plantilla disponible para entrenar durante las dos próximas semanas, a la espera de la evolución física de Diang, del que no hay parte médico , a excepción de Rodrigo Mendoza.

Mendoza sigue en Chile disputando el Mundial sub-20 con la selección española. Este martes se enfrenta en octavos de final a Ucrania. En caso de ser eliminados en esta ronda no habría problemas para un regreso rápido a tierras ilicitanas y reintegrarse a la dinámica de grupo. Lo mismo ocurriría en caso de una eliminación en cuartos (11 de octubre).

Rodrigo Mendoza, durante el Brasil-España del Mundial sub-20 / RFEF

Si España llega a semifinales, Mendoza causaría baja para el partido contra el Athletic del 19 de octubre, ya que aunque las semifinales del Mundial sub-20 se disputan el día 15, en esta competición hay tanto final (19 de octubre) como partido por el tercer puesto, un día antes.