El Elche ya conoce su horario para la jornada 12

Pasan las jornadas y la temporada sigue avanzando a un ritmo vertiginoso. Tras disputarse la jornada 8, que supuso la primera derrota del Elche en Primera División, LaLiga ha desvelado el horario de la jornada 12, la cual se celebrará en el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.

El Martínez Valero recibirá a la Real Sociedad el viernes 7 de noviembre a las 21 horas, en el duelo que abrirá la duodécima jornada del campeonato doméstico. Será un duelo de dinámicas bien diferenciadas. Por un lado, el Elche está siendo el equipo revelación de este arranque, mientras que el conjunto vasco está sufriendo más de lo esperado y ocupa un puesto de descenso, muy lejos de las aspiraciones que se presuponían antes del arranque.

Antes del encuentro ante la Real Sociedad, la franja tiene cuatro compromisos que deberá saldar con buen resultado si quiere prorrogar la buena racha. Tras el parón internacional, el Athletic Club visitará Elche en la jornada 9. El siguiente fin de semana el conjunto franjiverde visitará Barcelona para enfrentarse al Espanyol.

Luego llegará el turno de la Copa del Rey con el duelo ante Los Garres y el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, el Elche volverá a viajar a Barcelona, en este caso para enfrentarse con el conjunto azulgrana, actualmente segundo clasificado.