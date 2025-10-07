Un Elche con mucho gol

Llegó la primera derrota ocho partidos después. Un gran periodo de tiempo en el que el Elche ha desafiado a la historia y ha batido récords que quedarán para siempre en el recuerdo, ya no solo de los aficionados franjiverdes, sino de los seguidores al fútbol español en general. La franja se ha erigido como la revelación de Primera en este arranque gracias al buen juego desplegado, a la personalidad demostrada y a la eficacia de cara a portería, porque este equipo necesita muy poco para marcar. Recibir poco y marcar mucho. En esto se podría resumir el objetivo del fútbol y Eder Sarabia lo está llevando a su máximo esplendor.

Los jugadores celebran el empate ante Osasuna. / ECF

Hasta el traspié de Mendizorroza, el Elche era el segundo equipo menos goleado tras el Barcelona. Ahora se encuentra a solo un gol de los líderes en esta faceta, que son Villarreal, Betis, Alavés y Osasuna, mientras que está empatado con Real Madrid, Athletic Club y Barcelona en el segundo escalón. La seguridad defensiva, tan importante en el ascenso del año pasado, está siendo el gran causante de este buen inicio y además, está aupando a la entidad ilicitana en la clasificación. En la derrota ante el Alavés se rompió otro récord, pero en este caso llegó desde la otra área.

El gol de André Silva en el descuento alimentó las esperanzas de los seguidores franjiverdes que creían en una posible remontada. El tanto llegó tarde y no sirvió para evitar el primer tropiezo, sin embargo, se podría decir que no fue un gol baldío. En Mendizorroza el Elche superó su mejor arranque goleador en Primera División. Hasta el momento, la franja suma ocho partidos seguidos perforando la red, batiendo el récord de siete jornadas de la temporada 1973-1974. Aquella racha se vio truncada el 12 de octubre de 1973 tras caer en Balaídos ante el Celta de Vigo.

Aquella temporada, con Roque Olsen a los mandos, fue la vuelta del club a Primera tras dos temporadas en Segunda, curiosamente igual que la actual. El Elche terminó salvando la categoría sufriendo, ya que el curso cerró el telón con la franja 14ª empatada a puntos con el Castellón, equipo que marcó el descenso. En el apartado goleador, la temporada 73/74 se asemeja a la 25/26, pero desde el punto de vista clasificatoria y numérico, la actual está siendo muy superior.

Rompiendo estadísticas

Los últimos arranques ligueros no invitaban al optimismo, pero como no podía ser de otra manera, Eder Sarabia está rompiendo todos los moldes. En ninguna de las nueve últimas temporadas en las que el Elche había estado en Primera División se había perforado la red en la primera jornada y en la actual, ya son ocho partidos consecutivos marcando. En 1975 el Elche igualó el segundo mejor arranque de su historia anotando en las seis primeras jornadas de liga y desde aquel entonces, todas las primeras jornadas habían terminado en blanco.

De hecho, este Elche no está lejos de su mejor arranque goleador en todas las competiciones. En la temporada 1999/2000, en Segunda División, se marcaron goles hasta la jornada 12, estableciendo un récord que a día de hoy sigue vigente. Si se quiere sobrepasar esta marca, los franjiverdes deberán anotar ante Athletic Club, Espanyol, Barcelona, Real Sociedad y Real Madrid. Una tarea difícil, pero no imposible vista la capacidad goleadora del equipo y en especial de los delanteros. Solo seis temporadas en la historia del club han arrancado mejor que la actual de cara a portería.

Sumando el gran final de temporada pasada, el conjunto dirigido por Eder Sarabia suma ya 21 partidos seguidos viendo portería en encuentro oficial. Para encontrar el último precedente en el que el Elche se quedó sin marcar hay que retroceder hasta el pasado 2 de marzo, donde el Racing de Santander venció a la franja por dos goles a cero en El Sardinero. 220 días y un salto de categoría han pasado desde aquello.

Se están superando todas las expectativas en este arranque liguero. Visto el potencial de la liga y los rivales, ni hasta el más optimista se podría atrever a vaticinar un curso así. La primera derrota ya ha llegado y el primer partido sin marcar también lo hará, solo falta ver si será pronto o tarde, pero lo que está claro es que este equipo se ha ganado el derecho a confiar.