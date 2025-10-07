Elche CF
Así fue el gol que mantiene la Racha de André Silva... pese a la derrota del Elche
El delantero portugués volvió a ver puerta pero no fue suficiente para evitar la derrota
Viajó el Elche hasta Mendizorroza y el resultado no fue el esperado. La franja cayó por primera vez esta temporada en el duelo más difícil e incómodo hasta el momento. Los jugadores sufrieron de lo lindo y el Alavés fue superior de principio a fin, como bien se reflejó en el marcador. Sin embargo, la nota positiva del encuentro fue André Silva, ya que el luso volvió a ver puerta otro partido más.
Corría el minuto 92 con el Elche perdiendo por 2 a 0. El encuentro tenía tintes dramáticos y apuntaba a una derrota, pero el delantero se encargó de mantener vivas las esperanzas franjiverdes, aunque solo fuera por un par de minutos. Germán Valera arrancó la carrera y buscó a André Silva por dentro. El luso picó el balón por encima de la defensa para que el carrilero, gracias a un gran sprint, pudiese llegar y poner un centro a segunda línea. Ahí esperaba el portugués, que cruzó el balón y terminó entrando en la portería tras un toque en Sivera.
De esta manera, André Silva adelantaba a Rafa Mir en la carrera por ser el máximo goleador del Elche. Ambos arietes estaban empatados a tres tantos, pero con la diana ante el Alavés, el portugués toma la delantera momentáneamente, certificando su gran momento de forma de cara a gol.
No sirvió para mucho, pues minutos más tarde el Alavés devolvería la renta de dos goles gracias a Lucas Boyé, una vieja cara conocida. El encuentro terminó con 3-1 favorable al conjunto vasco y el Elche cerró la jornada en séptima posición, a siete puntos del descenso.
