El Elche jugará en el Enrique Roca ante Los Garres

El pasado lunes se celebró en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid) el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey. El Elche, uno de los tres equipos alicantinos que disputan la competición, quedó configurado en una eliminatoria ante Los Garres, un conjunto que milita en la Preferente Autonómica de Murcia.

Para la pedanía murciana de Los Garres, ubicada cerca de la capital autonómica y con unos 7.500 habitantes, será una jornada histórica. Desde el momento en el que se oficializó el encuentro solo quedaba por descubrir la ubicación del partido y durante el día de hoy, el Real Murcia ha comunicado a través de sus redes sociales que abrirá las puertas del estadio Enrique Roca para la celebración de un encuentro histórico.

El conjunto pimentonero apoyará a un club convenido y al fútbol de su región. A su vez, la fecha y hora del encuentro está por determinar, pero todo apunta a que será en la última semana de octubre. Por tanto, la información sobre las entradas estará disponible próximamente.