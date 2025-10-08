Elche CF | Copa del Rey
El Elche jugará en el Enrique Roca ante Los Garres
El Real Murcia abrirá las puertas de su estadio para la disputa de primera ronda de Copa del Rey
El pasado lunes se celebró en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid) el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey. El Elche, uno de los tres equipos alicantinos que disputan la competición, quedó configurado en una eliminatoria ante Los Garres, un conjunto que milita en la Preferente Autonómica de Murcia.
Para la pedanía murciana de Los Garres, ubicada cerca de la capital autonómica y con unos 7.500 habitantes, será una jornada histórica. Desde el momento en el que se oficializó el encuentro solo quedaba por descubrir la ubicación del partido y durante el día de hoy, el Real Murcia ha comunicado a través de sus redes sociales que abrirá las puertas del estadio Enrique Roca para la celebración de un encuentro histórico.
El conjunto pimentonero apoyará a un club convenido y al fútbol de su región. A su vez, la fecha y hora del encuentro está por determinar, pero todo apunta a que será en la última semana de octubre. Por tanto, la información sobre las entradas estará disponible próximamente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sin estudios, con trabajo de por vida y un sueldo de casi 3.000 euros al mes: así es el empleo que recomiendan todos los técnicos en formación profesional
- Sumar años de cotización por cuidar a tus hijos ya es posible: hasta 5 años más para tu pensión
- Nueva urbanización en Alicante: inversores del norte de Europa proyectan 500 viviendas en Planes
- El restaurante Simposium crea la mejor receta con alcachofa en Alicante Gastronómica
- La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
- La Ciudad del Baloncesto del Lucentum: una operación en Alicante que podría seguir el modelo del Roig Arena
- El Vinalopó proyecta su futuro: ¿Qué desafíos y oportunidades afronta la comarca?
- El parque La Marjal de Alicante: un modelo ejemplar que no deja de innovar