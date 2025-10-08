Elche CF
Rafa Mir, jugador del Elche, procesado por agresión sexual con violencia
El delantero cartagenero deberá comparecer el próximo 13 de octubre
El nuevo delantero del Elche, Rafa Mir, que se encuentra cedido por el Sevilla, ha sido procesado por un delito de agresión con violencia. Los hechos se remontan al 1 de septiembre de 2024, cuando el delantero cartagenero militaba en el Valencia. Según el acto de la jueza del juzgado número 8 de Llíria, "existen indicios y no meras sospechas" de dos episodios de agresión sexual.
El delantero deberá comparecer el próximo 13 de octubre. Según adelanta Las Provincias, el proceso no solo afecta a Rafa Mir, sino también a su amigo Pablo Jara. Según el auto judicial, los sucesos tuvieron lugar en la piscina y posteriormente en el cuarto de baño. Se ha impuesto una fianza de 12.500 euros a Rafa Mir y una de 5.000 a Pablo Jara.
En todo momento el ahora jugador del Elche negó los cargos alegando que las relaciones eran consentidas y quedó en libertad. A día de hoy, el jugador se encontraba sujeto a medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.
Además, contaba con una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de contacto que la denunciante y la otra mujer que denunció a Pablo Jara.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor caldo con pelotas de Alicante se prepara en este restaurante de la Vega Baja
- Arrancan las obras para 'desatascar' la desembocadura del río Segura en Guardamar y evitar inundaciones
- Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
- Muere un joven tras el robo con violencia de un móvil en Torrevieja
- Tasazo en Elche: los ilicitanos pagarán recibos de 110 a 155 euros al año y bares, cafeterías y restaurantes, entre 430 y 1.150 euros
- Las construcciones ilegales llegan a San Vicente: una parcela dividida en 17
- Brutal agresión a una turista británica de 19 años en Benidorm: 'Sonreía mientras me apuñalaba con una botella rota
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet eleva la alerta a naranja para el jueves