Rafa Mir, jugador del Elche, procesado por agresión sexual con violencia

El nuevo delantero del Elche, Rafa Mir, que se encuentra cedido por el Sevilla, ha sido procesado por un delito de agresión con violencia. Los hechos se remontan al 1 de septiembre de 2024, cuando el delantero cartagenero militaba en el Valencia. Según el acto de la jueza del juzgado número 8 de Llíria, "existen indicios y no meras sospechas" de dos episodios de agresión sexual.

Rafa Mir sonríe en un entrenamiento. / Áxel Álvarez

El delantero deberá comparecer el próximo 13 de octubre. Según adelanta Las Provincias, el proceso no solo afecta a Rafa Mir, sino también a su amigo Pablo Jara. Según el auto judicial, los sucesos tuvieron lugar en la piscina y posteriormente en el cuarto de baño. Se ha impuesto una fianza de 12.500 euros a Rafa Mir y una de 5.000 a Pablo Jara.

En todo momento el ahora jugador del Elche negó los cargos alegando que las relaciones eran consentidas y quedó en libertad. A día de hoy, el jugador se encontraba sujeto a medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.

Además, contaba con una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de contacto que la denunciante y la otra mujer que denunció a Pablo Jara.