El '9' del Elche se codea con los mejores: Mbappé, Lewandowski... y André Silva

"No solo marco goles. Los vivo. Los siento. Los celebro con el alma". Las citadas fueron las primeras declaraciones de André Silva como jugador del Elche, emitidas a través de los canales oficiales del club en la mañana del pasado 18 de agosto, horas antes de que los de Eder Sarabia se estrenaran en su regreso a Primera División frente al Betis. Por entonces, pocos (o más bien ninguno) creían que, camino de ocho semanas después, el Elche se convertiría el equipo de moda en LaLiga. Y que, además, lo haría a base de goles con acento portugués.

Su proceso de adaptación ha sido fugaz. Prácticamente inexistente. Desde que entró al once por primera vez en la jornada 4, solamente las habituales rotaciones de Sarabia le han hecho iniciar un partido desde el banquillo. Con cuatro dianas, tres de ellas con trascendencia directa en el resultado final del partido, no solo es el 'Pichichi' franjiverde en el inicio liguero, también es el jugador que más conducciones progresivas completa, más balones toca y más situaciones de tiro genera de la delantera ilicitana (por cada 90 minutos jugados).

Minutos por cada gol Kylian Mbappé: 78 minutos (9 goles en 701 minutos)

Robert Lewandowski: 86 minutos (4 goles en 343 minutos)

André Silva: 90 minutos (4 goles en 361 minutos)

Julián Álvarez: 105 minutos (6 goles en 629 minutos)

Borja Iglesias: 108 minutos (4 goles en 430 minutos)

Vinícius Júnior: 118 minutos (5 goles en 592 minutos)

Pere Milla: 120 minutos (3 goles en 359 minutos)

Etta Eyong: 128 minutos (5 goles en 642 minutos)

Raphinha: 128 minutos (3 goles en 384 minutos)

Ferran Torres: 134 minutos (4 goles en 536 minutos)

Sus más que notables números también traspasan los cuatro costados del estadio Martínez Valero. Ni Julián Álvarez (Atlético de Madrid), ni el nuevamente llamado por Luis de la Fuente Borja Iglesias (Celta), ni la revelación Etta Eyong (Levante). De momento, el único capaz de mantener el siempre excedido ritmo goleador Robert Lewandowski y Kylian Mbappé es el propio André Silva. El delantero del Madrid promedia un gol cada 78 minutos (suma 9 tantos en 701 minutos). El del Barça marca cada 86 minutos (4 goles en 343 minutos). Cerca de esas cifras se encuentra el '9' del Elche, quien hace un gol exactamente cada 90 minutos (4 goles en 361 minutos).

Completo y acertado

Además, el delantero luso también está exhibiendo puntería en este inicio de liga. Según la expectativa de gol (xG), estadística avanzada que asigna una probabilidad de que una ocasión sea gol en función de las características de la jugada, Silva debería de llevar 3,1 goles, un dato que refuerza su acierto de cara a puerta. Por su parte, Rafa Mir ha convertido tres tantos fruto de 2,1 goles esperados (además de haber fallado un penalti y haber estrellado dos balones en el larguero). Menos favorece la estadística a Álvaro Rodríguez. El uruguayo, pese a haber generado 1,1 xG, todavía no ha estrenado su casillero particular con la franja.

André Silva, con el balón controlado en El Sadar. / ECF

Estadísticas —más y menos significativas— al margen, André Silva está dando la sensación de ser uno "de los buenos de verdad", como dijo Sarabia en sus primeras declaraciones haciendo referencia al luso. Su capacidad para combinar, jugar de espaldas y adaptarse a cada una de las variantes que propone Sarabia, le permiten establecerse como la gran referencia ofensiva franjiverde en este primer tramo de la competición.

Y el Mundial...

Las temporadas que tienen como colofón el Mundial suelen propiciar fichajes como el de André Silva por el Elche (o como el que habría hecho llegar a un ganador de la Champions como Hakim Ziyech al Martínez Valero). Es cierto que el portugués partía de una posición poco favorable dada su inactividad la pasada temporada... pero si es capaz de sostener su actual rendimiento con el paso de las semanas, su regreso al combinado portugués debería de ser cuestión de tiempo.

Sin ir más lejos, de la última lista facilitada por el seleccionador Roberto Martínez, el único jugador que suma más goles esta temporada que Silva es el ex del Barça Francisco Trincao, quien ha hecho cinco goles en el Sporting portugués (eso sí, en una liga menor que la española).