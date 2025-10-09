El Elche aprovecha el parón para irse de "puente"

El Elche, tras completar ayer miércoles por la mañana su último entrenamiento de la semana en el campo Diego Quiles, no regresará al trabajo grupal hasta el próximo lunes 13 de octubre, cuando el conjunto franjiverde arrancará a preparar el partido frente al Athletic Club del 19 de octubre, a las 14 horas en el estadio Manuel Martínez Valero.

La decisión adoptada por el cuerpo técnico del Elche viene principalmente motivada por la llegada de la selección española a la ciudad de las palmeras. La expedición nacional, que juega este sábado (20:45 horas) en el Martínez Valero frente a Georgia, llegará este viernes a Elche y no se marchará hasta la madrugada del sábado al domingo, cuando regresará a la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

De esta forma, las instalaciones del conjunto ilicitano —ya preparadas para el desembarco de los Campeones de Europa— serán difícilmente utilizables durante los citados dos días empezando por los vestuarios, donde la plantilla pasa bastante tiempo a diario. Además, desde este jueves empleados de protocolo, comunicación y distintos departamentos de la RFEF se encuentran en el estadio custodiando que todo esté en orden para la disputa del partido clasificatorio para el Mundial del próximo verano.

Contraste con el anterior parón

De esta forma, el 'staff' encabezado por Eder Sarabia ha optado por tomar un rumbo diametralmente opuesto al del anterior parón, durante la primera semana de septiembre, cuando la expedición franjiverde se concentró en La Algorfa para intensificar sus entrenamientos aprovechando la ventana FIFA. Además, también se disputó un amistoso frente al Murcia en el estadio Enrique Roca. Estos cuatro días y medio que ha concedido el club a la plantilla suponen el mayor periodo de inactividad desde que arrancara la pretemporada hace ya algo más de tres meses.

Diang, en el suelo tras lesionarse durante el Alavés-Elche. / LOF

Recuperación de lesionados

Sí que tendrán trabajo por delante durante este parón dos futbolistas: Adriá Pedrosa y Grady Diangana. Ambos sufren una pequeña lesión muscular. El cedido por el Sevilla arrastra molestias musculares desde el partido precisamente en el Sánchez-Pizjuán, pero se espera que esté recuperado para después del parón. Por su parte, el extremo congoleño, reconvertido como mediapunta por Sarabia, cuenta con una pequeña lesión en la cabeza larga del bíceps femoral. Se espera que tenga el alta competitiva en unas dos semanas.