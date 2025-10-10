La IA convoca a Álvaro Núñez, lateral del Elche, con la selección española

El pasado viernes 3 de noviembre Luis de La Fuente desveló su lista de jugadores para disputar los encuentros ante Georgia y Bulgaria correspondientes a la fase previa del mundial. El Martínez Valero será la sede del combinado nacional este próximo sábado en un partido que será una fiesta para la ciudad ilicitana.

En esta selección no hay ningún jugador del Elche pese al gran arranque del conjunto franjiverde y al buen momento de forma de varios de sus futbolistas españoles, como Aleix Febas, Rafa Mir o Álvaro Núñez. Incluso con las bajas de varias estrellas, el seleccionador nacional decidió optar por otras alternativas.

Convocatoria de la selección según la IA. / Olocip

La lista oficial y que representará al país no cuenta con jugadores de la franja, pero la IA no opina lo mismo. Olocip, una plataforma pionera en el desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial en el mundo del fútbol ha publicado su propia convocatoria y entre los futbolistas seleccionados aparece un nombre conocido por los aficionados del Elche, Álvaro Núñez.

La lista ha sido realizada siguiendo un modelo de machine learning aplicado al fútbol, donde la IA basa la valoración de los respectivos futbolistas en la calidad de las acciones (valor) y no solo en la cantidad (frecuencia). Lo que se tiene en cuenta es el valor de las acciones medido en base a la variación en la probabilidad de marcar o encajar gol cuando se realizan las acciones. Estas se tienen que valorar positivamente cuando provocan una transición a un estado favorable para su equipo y negativamente cuando penalizan disminuyendo la probabilidad de marcar gol.

Una figura sólida

En esta lista figura Álvaro Núñez, lateral del Elche. El defensa vasco está cuajando una sensacional temporada y se está erigiendo como uno de los jugadores revelación de este arranque liguero. Pese a su mal partido en Mendizorroza y haber provocado un penalti que a la postre terminaría siendo decisivo, Álvaro Núñez está siendo una de las figuras más sólidas en el Elche.

Además, es el segundo futbolista con más minutos sobre el verde esta temporada en el conjunto franjiverde, solo por detrás de Aleix Febas. El lateral ha disputado todos los minutos hasta el momento a excepción del duelo ante Osasuna en el cual fue sustituido en el minuto 84, instantes previos al gol decisivo de Adrià Pedrosa.

Álvaro Núñez celebra la victoria en el Martínez Valero. / ECF

En la convocatoria realizada por Olocip hay varias sorpresas y cambios respecto a la lista publicada por Luis de La Fuente. Empezando por los porteros, la IA convoca a Aarón Escandell, David Raya y Julen Aguirrezabala, mientras que en la realidad, el único que está presente en la convocatoria es el guardameta del Arsenal.

En la línea defensiva, según Olocip deberían ir convocados Le Normand, José Fontán, Éric García, Aitor Paredes, Sergi Cardona, Grimaldo, Javi Rueda y Álvaro Núñez. Sin embargo, los únicos que formarán parte de la selección son Le Normand y Grimaldo.

En el centro del campo aparecen Pedri, Fornals, Zubimendi, Jauregizar, Barrios y Fabián. De estos seis futbolistas solo Pedri y Zubimendi estarán con la selección el próximo sábado en Elche. Por último, la delantera está formada por Matías Fernández-Pardo, De Frutos, Lamine Yamal, Borja Sainz, Iván Romero, Samu Omorodion, Borja Iglesias y Hugo Duro. En la realidad están convocados De Frutos, Lamine Yamal (fuera por lesión), Samu Omorodion y Borja Iglesias.