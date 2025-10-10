Una primera vez sin Affengruber con reorganización defensiva obligatoria en el Elche

Por primera vez desde la llegada de David Affengruber a la entidad en agosto de 2024, el Elche de Eder Sarabia afrontará el próximo domingo, frente al Athletic Club, un partido sin que el defensor esté en la lista de convocados. El austriaco fue expulsado por roja directa por primera vez en su carrera el pasado domingo en Mendizorroza. En una acción límite, precisamente en las que suele brillar fruto de su superior físico y elevado optimismo, Affengruber llegó tarde y derribó al delantero rival Toni Martínez, siendo el último defensor. El colegiado, sin necesidad de pasar por el VAR, le dejó fuera del partido.

Su sanción, no recurrida por el Elche al Comité de Disciplina, hará que el central se pierda un partido de liga por primera vez desde que pertenece al club. 48 partidos ha disputado el conjunto franjiverde desde el fichaje de Affengruber. En todos ellos —42 de los mencionados como titular y los seis restantes entrando desde el banquillo— Affengruber pisó el césped en algún momento del choque.

Se trata de una racha inédita en los casos particulares del resto de la plantilla, quienes ya sea por lesión, sanción o simplemente fruto de las habituales rotaciones de Sarabia, algún partido se han dejado en el tintero durante los últimos 15 meses de competición. No es el caso de Affengruber, quien en su estreno en Primera División está siendo capaz de trasladar su sobresaliente rendimiento de la pasada temporada.

Affengruber posa con la camiseta en el Gran Teatre. / ECF

Completamente adaptado a la novedosa línea de cinco defensas y cada vez más cerca de volver a ser llamado por su selección, el central formado en la cantera Red Bull sigue comandando la zaga franjiverde, manteniendo su relevancia a la hora de sacar el balón jugado pero también asumiendo galones como un excelente ganador duelos. De hecho, en las primeras 8 jornadas de competición, es el futbolista de toda LaLiga EA Sports con más intercepciones completadas (15), por delante de jugadores como Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) o el propio Pedro Bigas.

Y ahora... ¿qué?

La novedad de la ausencia de Affengruber también es aplicable a Eder Sarabia, que no sabe lo que es preparar un partido sin la posibilidad de alinear a su mejor central. El técnico del Elche se está sintiendo cómodo con el 5-3-2 (al menos en fase defensiva) con el que está compitiendo su equipo en su estreno en la élite. En caso de no variarlo, decisión que parece la más probable, la gran duda está en quien acompañará a Pedro Bigas y Víctor Chust, los dos grandes escuderos de Affengruber hasta el momento.

Al 'casting' por ocupar la plaza del central restante hay tres candidatos principalmente: Léo Petrot, Bambo Diaby y John Chetauya. Las cualidades del francés, único zurdo de los citados, están encajando mejor como central por la izquierda que como carrilero, donde perfiles como Adrià Pedrosa o Germán Valera se adaptan mejor a lo que demanda Sarabia. Su altura (mide 1,88 metros) para defender centros laterales y su contundencia defensiva le hacen ganar enteros para completar la zaga.

La amenaza al espacio de los hermanos Williams sitúa a Petrot como su principal alternativa

La alternativa Bambo Diaby, pese a su insuficiente rendimiento en El Sadar, también podría darse... pero se intuye como menos probable. El Athletic Club cuenta en sus filas con los hermanos Williams, dos de los futbolistas que mejor atacan el espacio de toda LaLiga. Al central nacido en Mataró se le vio todavía algo lento frente a Osasuna, principalmente en acciones de campo abierto, por lo que podría sufrir en caso de tener que medirse con dos futbolistas que tienen la velocidad como principal virtud.

John Chetauya se señala el escudo del Elche y celebra su gol frente al Celta. / ECF / Jesús Hernández

Menos convincente suena la candidatura de John Chetauya. No por nivel, sino más bien por la posición. Ya quedó expuesto en el Metropolitano como central por la derecha, cuando facilitó las (pocas) ocasiones que tuvo el Atleti en la primera mitad. Sus características casan mucho más con el rol de pivote, actuando donde emergió desde la cantera para asentarse en la primera plantilla franjiverde. En su única oportunidad de la temporada como centrocampista, frente al Celta, fue el MVP. Anticipó, distribuyó e incluso hizo el gol de la victoria. Pero como central aporta pocas garantías incluso al propio Sarabia, que le sustituyó al descanso en Madrid.