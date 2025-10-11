El Elche da un salto en audiencia

195.730 personas. Esa es la cifra media, según datos oficiales, que ven los partidos del Elche en Primera División, contando los asistentes al Martínez Valero y los estadios en los que el conjunto franjiverde ha ejercidido como visitante, y los espectadores que han visionado los partidos, de forma legal y contabilizada, en las diferentes plataformas televisivas que ofrecen el fútbol de máximo nivel en España.

El dato, con casi 200.000 aficionados por encuentro (el sumatorio total sería 1.565.842 hasta el momento), da continuidad al crecimiento del interés en torno al Elche que ya quedó patente en la campaña de abonados, en la que se impuso el «sold out» tras superar la cifra de 27.000 carnés vendidos. Precisamente esa es la media de asistencia al Martínez Valero en los cuatro partidos de liga que se han disputado allí, alguno en horario poco propicio y, hasta la fecha, sin las principales visitas del curso, para las que se espera lleno total: Real Madrid, Barcelona, Atlético y Valencia.

Cifras en los estadios

El coliseo franjiverde está en la zona noble en cuanto a porcentaje de ocupación. El estadio del Elche tiene un aforo oficial de 31.388 espectadores, mientras que la suma de los cuatro encuentros como local del equipo dirigido por Eder Sarabia (Betis, Levante, Oviedo y Celta) es de 109.464. La media, por lo tanto, queda en 27.366, calcando prácticamente la cifra de abonados y suponiendo un 87,2% de ocupación, una décima por encima del Bernabéu y son solo seis estadios por delante, dos de ellos muy cerca (Pizjuán y Metropolitano).

La afluencia en los estadios de Primera / LNE

Por lo que respecta a sus duelos lejos de la ciudad de las palmeras, al Elche lo han visto en directo un total de 132.378 espectadores (media de 33.094) en los feudos de Atlético de Madrid, Sevilla, Osasuna y Alavés. Hasta allí se han desplazado, con entrada visitante, 1.175 franjiverdes, lo que arroja una cifra de apoyo de 294 por encuentro; desde los 550 que acudieron al Metropolitano a los 100 que fueron a Pamplona un jueves por la noche.

Datos en televisión

Por último, en los datos de los pinchazos televisivos, en los que obviamente no se tiene en cuenta la piratería y habría que apuntar que todas las opciones legales son de pago, el Elche acumula 1.324.000 en las ocho primeras jornadas de liga, una audiencia media de 165.500 por partido, repartidos de la siguiente manera: Betis (244.000), Atlético (278.000), Levante (100.000), Sevilla (158.000), Oviedo y Osasuna (147.000 cada uno), Celta (131.000) y Alavés (119.000).

El salto de categoría y el buen inicio liguero de temporada del Elche vienen acompañados de una mejora de audiencia a la que los franjiverdes quieren dar continuidad en los meses que restan de competición, para así seguir con su progresión en lo que respecta a visibilidad, no solo en su zona de influencia más próxima sino también a nivel nacional e internacional.