La España sub-20 de Mendoza busca las semis del Mundial... con el Elche pendiente

La selección española sub-20 se juega este sábado por la noche, a partir de las 22 horas, el pase a las semifinales de final del Mundial de Chile frente al combinado de Colombia. El equipo nacional de Paco Gallardo, ya entre las ocho mejores selecciones del mundo, superó por un gol a cero a Ucrania en octavos de final, gracias a un gol de Pablo García con asistencia incluída del jugador del Elche Rodrigo Mendoza.

El partido de esta noche en el Estadio Fiscal, donde ejerce como local el CD Rangers chileno, cuenta con doble cara. Y es que, en caso de acceder a semifinales, Rodrigo Mendoza seguiría con su meteórica evolución futbolística en los últimos meses... pero se perdería el Elche-Athletic del próximo 19 de octubre, a las 14 horas en el Martínez Valero, el cual se convertiría en el cuarto choque consecutivo para el que no estaría disponible debido a la cita mundialista.

Cuadro del Mundial sub-20 actualizado con horario peninsular. / FIFA

Como suele ser habitual en las competiciones de selecciones, el Mundial sub-20, además de la gran final, también disputa el partido por el 3º puesto. De esta manera, el pase de la España de Mendoza a semifinales haría que el de Molina del Segura se quede en Chile hasta, al menos, la madrugada del 18 al 19 de octubre, cuando los perdedores de la semifinal se verán las caras por el bronce. Esto imposibilitaría su presencia en la visita del Athletic Club al Martínez Valero.

Imprescindible e insustituible

Mendoza se ha convertido en la brújula del equipo entrenado por Paco Gallardo. Jugando en el doble pivote y ocupando posiciones algo más retrasadas a las que acostumbra con la franja, es uno de los fijos en el conjunto nacional. Junto al 'Pichihi' y capitán Iker Bravo (Udinese), Mendoza es el único futbolista de campo que no se ha perdido ni un solo minuto en lo que va de campeonato.

¿Dónde ver el Mundial sub-20 por TV y online en España?

En España, el Mundial Sub-20 de fútbol 2025 se podrá seguir por TV y online a través de RTVE, en su canal de televisión Teledeporte y en su plataforma online RTVE Play, que emitirán de forma gratuita todos los partidos de la selección española.